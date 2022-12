Trung tâm đăng kiểm 'cải lão hoàn đồng' 120 ô tô không đạt chuẩn cho trường dạy lái xe

TPO - Mở rộng điều tra vụ sai phạm của các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại TPHCM và một số tỉnh, cơ quan điều tra phát hiện Trung tâm Đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè) đã đăng kiểm cho khoảng 120 xe ô tô không đảm bảo tiêu chuẩn để Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe T.C đưa vào hoạt động dạy lái xe.

Chiều 20/12, thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, trong quá trình làm rõ sai phạm của Trung tâm Đăng kiểm 50-17D, Cơ quan điều tra đã phát hiện Trung tâm đào đạo, sát hạch lái xe T.C (huyện Nhà Bè) có liên quan đến hành vi vi phạm của Trung tâm Đăng kiểm này.

Theo đó, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-17D đã đăng kiểm cho khoảng 120 xe ô tô không đảm bảo tiêu chuẩn để Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe T.C đưa vào hoạt động dạy lái xe, gây nguy hiểm cho hoạt động dạy lái xe tại trường và có thể ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo học viên, chất lượng của học viên khi được cấp Giấy phép lái xe.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM và Công an huyện Nhà Bè đang tiếp tục làm rõ việc việc móc nối giữa Trung tâm Đăng kiểm và Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe nói trên.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm 50-17D cùng 8 Trung tâm đăng kiểm ở TPHCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre. Trong đó, 5 trung tâm do Trần Lập Nghĩa làm Giám đốc và các trung tâm còn lại do Nguyễn Trọng Vĩnh, Ngô Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Tâm làm Giám đốc. Trung tâm đăng kiểm 50-17D do Hồ Hữu Tài làm Giám đốc.

Hiện nay, ngoài 33 đối tượng đã bị khởi tố điều tra liên quan đến sai phạm của các Trung tâm Đăng kiểm, Cơ quan điều tra đang triệu tập, làm việc với 20 đối tượng khác có liên quan đến các sai phạm của Trung tâm Đăng kiểm 50-17D.

Ban giám đốc Công an TPHCM đã giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành các hoạt động điều tra liên quan đến sai phạm của các Trung tâm Đăng kiểm. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an thành phố và các quận, huyện tiếp tục điều tra, làm rõ sai phạm diễn ra tại các Trung tâm Đăng kiểm trên địa bàn.