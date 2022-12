Khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V

Chiều 16/12, Công an TPHCM đã bất ngờ tiến hành khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-07V (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 16/12, nhiều cán bộ Công an đến làm việc tại trung tâm đăng kiểm này và kéo rào không cho người lạ ra vào cũng như yêu cầu những người làm việc tại đây không được rời khỏi vị trí.

Những người liên quan cũng được Công an lấy khai để phục vụ quá trình điều tra.

Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu. Một số người có liên quan cũng được công an đưa ra khỏi Trung tâm Đăng kiểm để về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam do ông N.N.S (ngụ TP Thủ Đức) làm Giám đốc, hai Phó giám đốc là ông N.H.Q và T.H.T.

Hiện tại, nội dung buổi khám xét và hành vi cụ thể của những người có liên quan ở trung tâm đăng kiểm này chưa được cơ quan Công an công bố.

Trước đó, ngày 9/12, Công an TPHCM đã khởi tố 18 bị can để điều tra về hành vi "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (tỉnh Long An), Trung tâm Đăng kiểm 50-15D (TP Thủ Đức).

Qua điều tra ban đầu, các bị can sử dụng thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm nhưng không làm việc tại trung tâm, giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định cho các ô tô được cơi nới thùng xe. Các xe ô tô này được đăng kiểm không đúng quy định, được lưu thông trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.