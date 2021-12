Trung Quốc: Tây An siết lệnh phong tỏa, dân không được ra khỏi nhà trừ khi đi xét nghiệm

TPO - Thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) hôm nay, 27/12, tiếp tục tiến hành một đợt sàng lọc quy mô lớn và quyết định siết chặt biện pháp phong tỏa để đảm bảo độ chính xác của kết quả xét nghiệm.

Bắt đầu từ 27/12, chính quyền Tây An yêu cầu không phương tiện nào được phép lưu thông trên đường trừ khi tham gia hoạt động phòng chống dịch hoặc nhằm phục vụ sinh kế của người dân. Những người vi phạm quy định có thể bị giam giữ 10 ngày và phải nộp phạt 500 nhân dân tệ.

Người dân không được phép rời khỏi nhà trừ khi đi lấy mẫu xét nghiệm. Cư dân ở những khu vực ít rủi ro hơn sẽ được phép ra ngoài mua nhu yếu phẩm nếu kết quả xét nghiệm âm tính.

Những người vi phạm quy tắc phòng dịch khi đi lấy mẫu xét nghiệm, ví dụ đứng cách xa nhau không đủ 1m, sẽ bị phạt.

Trước đó, từ ngày 23/12, thành phố Tây An bắt đầu phong toả "cứng" vì số ca COVID-19 trong cộng đồng liên tục tăng nhanh. Theo quy định, mỗi hộ gia đình chỉ được cử một người đi mua sắm nhu yếu phẩm hai ngày một lần. Những người khác phải hạn chế rời khỏi nhà trừ khi thực sự cần thiết. Dịch vụ kinh doanh và cơ sở công cộng không thiết yếu cũng bị đóng cửa.

Ngày 26/12, Tây An ghi nhận 150 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, giảm nhẹ so với con số 155 ca của một ngày trước đó. Trong số 635 ca bệnh được phát hiện ở Tây An từ ngày 9/12 đến nay, không có ca nào nhiễm biến thể Omicron.

Cũng trong ngày 27/12, Tây An bắt đầu tiến hành đợt xét nghiệm quy mô lớn thứ 4. Tính từ 0h đến 16h cùng ngày, hơn 6,4 triệu mẫu xét nghiệm đã được thu thập.

Ông Chen Zhijun, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Tây An cho biết chính quyền thành phố quyết định siết lệnh phong tỏa vì vẫn còn nhiều người mang mầm bệnh nhưng chưa được phát hiện. Việc hạn chế đi lại sẽ giúp cơ quan y tế đánh giá chính xác mức độ lây lan của virus. Sau khi có kết quả xét nghiệm, các biện pháp phòng dịch sẽ được điều chỉnh.

Để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực, chính quyền Tây An đã huy động hơn 33.000 viên chức tham gia tuyến đầu chống dịch. Sở Giao thông vận tải thành phố cũng đã điều động hơn 5.000 xe taxi và xe công nghệ để đưa người dân đi xét nghiệm.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chiều 27/12, đại diện chính quyền tỉnh Thiểm Tây cho biết số ca bệnh ở Tây An sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Zhang Boli, một chuyên gia COVID-19 của chính phủ Trung Quốc cho biết nếu tiếp tục áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống, thì ổ dịch ở Tây An có thể sẽ được kiểm soát vào giữa hoặc cuối tháng 1/2022.

Minh Hạnh