Thái Lan: Hơn 10 tỉnh thành phát hiện ca nhiễm Omicron, chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Trong một thông báo hôm 26/12, cơ quan y tế Thái Lan cho biết ít nhất 2 ca nhiễm biến thể Omicron đã được phát hiện ở Chiang Mai, 2 ca ở Loei và 1 ca ở Songkhla.

Các ca bệnh đều là người nhập cảnh, nhưng đã di chuyển đến nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người trước khi được phát hiện dương tính. Trong số đó, 1 ca bệnh đã gặp nhóm 10 người bạn ở Bangkok trước khi bay đến Loei.

Thái Lan ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên hồi đầu tháng 12, và phát hiện thêm nhiều ca bệnh ở hơn 10 tỉnh thành, bao gồm Nonthaburi, Pathum Thani, Bangkok, Prachuap, Phuket và Krabi.

Kiatiphum Wongrajit - một quan chức y tế cho biết chính phủ nước này sẽ sớm công bố kịch bản 3 trường hợp xấu nhất và 3 trường hợp lạc quan nhất về tình hình dịch COVID-19 sau kì nghỉ Tết Dương lịch kéo dài. Mục đích của việc này, theo ông Wongrajit, là để người dân và các cơ quan chức năng chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng dịch bệnh bùng phát trở lại.

Kể từ khi mở cửa biên giới vào ngày 1/12, Thái Lan đã ghi nhận 646 ca mắc COVID-19 trong số 228.534 người nhập cảnh (chiếm 0,28%).

Ở tỉnh Kalasin, 2 người nhập cảnh theo diện miễn cách ly đã được phát hiện nhiễm biến thể Omicron, và làm lây bệnh cho hơn 60 người khác. Đây là ổ dịch Omicron trong cộng đồng lớn nhất ở Thái Lan tính đến thời điểm hiện tại.

Ngày 26/12, chính quyền Kalasin ban hành quy định yêu cầu các đơn vị địa phương không tổ chức tiệc. Các bữa tiệc riêng tư được yêu cầu giới hạn quy mô 100 khách.

Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm Omicron trong cộng đồng đầu tiên, Thái Lan ngày 22/12 đã quyết định tạm dừng chương trình nhập cảnh miễn cách ly (Test and Go) cho khách du lịch nước ngoài đến ngày 4/1.

Những du khách đã đăng ký chương trình Test and Go trước đó vẫn có thể nhập cảnh mà không cần cách ly, nhưng sẽ phải xét nghiệm PCR vào ngày thứ 7 ở Thái Lan. Chi phí xét nghiệm sẽ do chính phủ Thái Lan chi trả.