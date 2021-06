Trưa 2/6, Việt Nam ghi nhận 50 ca mắc COVID-19

TPO - Trưa 2/6, Bộ Y tế cho biết có 50 ca mắc mới COVID-19. Trong đó 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và- 48 ca ghi nhận trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.596 ca.

Cụ thể, tại Bắc Giang 35, Bắc Ninh 12, Đà Nẵng 1.

2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Bệnh nhân BN7673-BN7674 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Ngày 31/5/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 01/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

48 ca ghi nhận trong nước

Bệnh nhân BN7626-BN7635, BN7637-BN7642, BN7649, BN7651, BN7655, BN7658-BN7672, BN7675 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân BN7636 ghi nhận tại tỉnh Đà Nẵng: nữ, 72 tuổi, là F1 của BN3880; đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 01/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân BN7643-BN7648, BN7650, BN7652-BN7654, BN7656-BN7657 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 6 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 6 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 2/6, tại BVĐK Nông Nghiệp (Hà Nội), Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lễ xuất quân đưa 9 điều dưỡng, bác sĩ của bệnh viện lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về điều động nhân lực tham gia điều trị người bệnh COVID-19 nặng tại Bắc Giang, 9 điều dưỡng, bác sĩ này sẽ được tăng cường điều trị người bệnh COVID-19 tại Trung tâm hồi sức tích cực – Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang.

Đến dự buổi xuất quân sáng 2/6 có sự động viên cả vật lực và trí lực của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan và Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, sự chi viện, hỗ trợ về nhân lực phục vụ công tác chống dịch đối với Bắc Giang lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết. Với kinh nghiệm chống dịch, đội ngũ thầy thuốc, bác sĩ, nhân viên y tế của BV sẽ chia sẻ, đóng góp những phương pháp, cách thức chống dịch hiệu quả nhất cho tỉnh Bắc Giang.