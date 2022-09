Trình Quốc hội giải pháp xử lý vướng mắc một số trạm thu phí BOT

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung 3 nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp tới, trong đó có giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án BOT.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 15 về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với nội dung về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 do Tổng Thư ký Quốc hội chuẩn bị; đồng thời, đề nghị nghiên cứu, tổng hợp, tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sắp xếp, cân đối, bố trí chương trình kỳ họp thứ 4 cho phù hợp, đảm bảo các nội dung đạt chất lượng cao song vẫn tiết kiệm được tối đa thời gian kỳ họp.

Về các nội dung cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chưa đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp 3 nội dung: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30 về Kỳ họp thứ nhất; Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm; Việc xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 do đến nay vẫn chưa có hồ sơ tài liệu, có nội dung phải xin ý kiến Bộ Chính trị nên khó có thể trình Quốc hội đúng hạn.

Theo quy định, đây là 3 nội dung phải hoàn thành trong năm 2022, vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan cần nỗ lực cao nhất để chuẩn bị các nội dung trên bảo đảm chất lượng, đúng quy trình để kịp trình Quốc hội trong năm 2022. Trường hợp cần thiết, Quốc hội sẽ họp thêm từ 2 – 3 ngày để xem xét, quyết định các nội dung trên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung 3 nội dung, gồm: Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án BOT.

Dành 1,5 ngày cho dự án Luật Đất đai sửa đổi

Đối với nội dung về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương gửi hồ sơ tài liệu về vấn đề này, đồng thời đề xuất cụ thể việc ban hành Nghị quyết riêng hay đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu các nội dung kỳ họp, gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội bảo đảm đúng thời gian quy định.

Về Chương trình Kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, bố trí thời gian cho từng nội dung một cách phù hợp. Qua đó, các dự án luật phức tạp, còn có nhiều ý kiến khác nhau có thể bố trí thời gian thảo luận nhiều hơn như dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bố trí 0,5 ngày ở tổ và 1 ngày ở hội trường); những nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nhất là đã xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách mà có sự đồng thuận cao có thể bố trí thời gian ngắn hơn.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, do Kỳ họp cuối năm 2022 nhiều việc quan trọng, phức tạp, nên công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng cần được tăng cường; có sự phối hợp chặt chẽ với Ban tiếp công dân Trung ương để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra kỳ họp.