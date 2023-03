Triệt phá sòng bạc lưu động quy mô lớn, bắt giữ 21 đối tượng

TPO - Ngày 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn, bắt 21 đối tượng.

Trước đó, vào lúc 17h ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ 21 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Thị Yên (SN 1988, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò), thu giữ hơn 280 triệu đồng tiền mặt, 22 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

Đây là ổ nhóm đánh bạc do Hoàng Văn Thọ (SN 1981, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò) cầm đầu. Để tránh bị phát hiện, Thọ thuê Nguyễn Văn Hợi (SN 1984, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò) trực tiếp tìm những nhà kiên cố, có lối vào độc đạo sau đó liên hệ, trao đổi với nhiều đối tượng đánh bạc ở thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hoạt động đánh bạc của các đối tượng được tổ chức chuyên nghiệp, có người đưa đón và cảnh giới gây bức xúc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng.