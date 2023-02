Lắp camera giám sát, 37 đối tượng vẫn bị bắt quả tang đánh bạc

TPO - Khi cảnh sát đột kích địa điểm đánh bạc, nhiều đối tượng manh động đục mái nhà để thoát thân nhưng đều bị khống chế, bắt giữ.

Ngày 13/2, Công an huyện Bảo Lâm cho biết đang tạm giữ hình sự 31 đối tượng để điều tra, làm rõ các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” tại một ngôi nhà thuộc địa bàn thôn 11 (xã Lộc An).

Trước đó, sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, đến 3 giờ ngày 10/2, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bảo Lâm phối hợp cùng Công an xã Lộc An và các lực lượng đột kích, bắt quả tang 37 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại ngôi nhà nói trên.

Công an đã thu giữ nhiều tang vật, phương tiện có liên quan hoạt động đánh bạc gồm: 2 chiếu nhựa màu xanh, 2 chén nhựa trắng hoa văn màu xanh, 3 chén đĩa sứ màu trắng, 1 bấm vị màu cam, 4 con vị, 2 bộ bài tú lơ khơ, 1 bàn xen, 1 laptop hiệu Macbook Air, 3 xe gắn máy và 1 ô tô nhãn hiệu Hyundai Accent màu trắng.

Mặt khác, cơ quan công an thu giữ gần 250 triệu đồng, trong đó, hơn 88 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 159 triệu đồng trên người các con bạc.

Thời điểm công an đột kích, nhiều đối tượng đã đục mái nhà, tháo tôn để tẩu thoát, nhưng đều bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định N.T.T. (30 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) và Đ.X.T. (50 tuổi, ngụ tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh) cùng đứng ra tổ chức lập sòng.

Trong số 31 con bạc bị tạm giữ hình sự, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Bởi thế, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, liều lĩnh.

Để đối phó với cơ quan điều tra, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc, khi ở huyện này, lúc sang thành phố khác, bố trí cảnh giới nghiêm ngặt và sử dụng hệ thống camera quan sát.

Công an huyện Bảo Lâm đang tạm giữ hình sự 31 đối tượng và cho 6 người tại ngoại nhưng cấm đi khỏi địa phương để tiếp tục phối hợp phục vụ điều tra.