Triệt phá đường dây buôn lậu có nhân viên hải quan 'bảo kê'

TP - Ngày 12/9, thông tin từ Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Bạch Tấn Cường (43 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM), Nguyễn Vĩnh Hoà (35 tuổi, quê Khánh Hòa), Huỳnh Thị Huyền Trâm (35 tuổi, quê Kiên Giang) và Võ Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) về tội “Buôn lậu”.

Móc nối với người nước ngoài Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM đã phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester xuất xứ từ Trung Quốc do nhóm người Trung Quốc móc nối với các đối tượng người Việt Nam thực hiện tại TPHCM và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng. Sau thời gian điều tra, công an xác định, ông Cường thành lập Công ty TNHH TM&SX Sunview (Công ty Sunview), ông Tuấn thành lập Công ty TNHH TM&SX Long Tân Vina (Công ty Long Tân Vina), trụ sở cùng ở tỉnh Bình Phước theo chỉ đạo của nhóm người Trung Quốc để đứng tên mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan Chơn Thành (tỉnh Bình Phước). Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 nhân viên hải quan thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) là Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh và Nguyễn Tiến Dũng, để điều tra về tội “nhận hối lộ”. Ông Cường chỉ đạo nhân viên là Hoà và Trâm làm giả hoá đơn, chứng từ ngoại thương (invoice) của các công ty bán hàng tại Trung Quốc; tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hoá từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%) và giảm trọng lượng hàng hoá thực tế. Sau đó, các đối tượng làm thủ tục khai báo hải quan hàng hoá nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester. Cũng bằng thủ đoạn trên, ông Tuấn cũng sử dụng pháp nhân Công ty Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester. Để không bị kiểm tra thực tế hàng hoá khi làm thủ tục nhập khẩu, ông Cường và ông Tuấn đã đưa hối lộ cho 4 nhân viên hải quan nêu trên thuộc Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu, Chi cục Hải quan Chơn Thành với số tiền 3,5 triệu đồng/container. Do đó, sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hoá từ Cảng Cát Lái (TPHCM), các container sợi Polyester được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực Cảng Phú Định (quận 8), khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) và quận Bình Tân (cùng thuộc TPHCM) mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành để làm thủ tục kiểm tra, thông quan hàng hoá. Nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester Ngày 21/8, Công an TPHCM phát hiện Công ty Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I tiến hành niêm phong, bàn giao cho công ty vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế, hoàn thành thủ tục thông quan. Tuy nhiên, lô hàng được các đối tượng vận chuyển về kho hàng số 1, Cảng Phú Định để bốc dỡ mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng hoá bên trong container là sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc, không đúng với chủng loại hàng hoá khai báo. Tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là trụ sở công ty và các kho hàng tại quận 8, quận 11, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử liên quan hoạt động nhập khẩu sợi Polyester của Công ty Sunview, Công ty Long Tân Vina. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ hơn 700 tấn sợi các loại không có hoá đơn chứng từ. Bước đầu, các đối tượng Cường, Hoà, Trâm và Tuấn thừa nhận hành vi nhập khẩu sợi Polyester nhưng khai báo là sợi đơn mono-pylamen polyurethan và giảm số lượng hàng hoá thực tế. Đồng thời, các đối tượng đã móc ngoặc với một số công chức kiểm hoá thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành để không thực hiện thủ tục kiểm tra hàng hoá theo quy định với container diện luồng đỏ. Từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester, trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ với tổng giá trị hàng hoá ước tính gần 150 tỷ đồng. Công an TPHCM đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của một số công chức hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành và phát hiện, thu giữ 21 bộ hồ sơ tờ khai hải quan luồng đỏ đã thông quan của 2 công ty trên và nhiều tài liệu liên quan. Làm việc với cơ quan chức năng, các nhân viên hải quan là Hằng, Tùng, Kim Anh và Dũng thừa nhận, từ tháng 3/2023 đến nay đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá theo quy định của Luật Hải quan đối với các contaier do Công ty Sunview, Công ty Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu được phân mã kiểm tra luồng đỏ. Các đối tượng chỉ ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan trên biên bản bàn giao hàng hoá để thông quan hàng hoá trái quy định, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng. Hoàng Thuận