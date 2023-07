Triết lý vị nhân sinh trong khu đô thị Khai Sơn City

Được phát triển theo tinh thần của khu đô thị vị nhân sinh, Khai Sơn City thừa hưởng ưu thế khu vực và sức mạnh nội tại để hoàn thiện mục tiêu trở thành khu đô thị hạnh phúc và đáng sống. Nơi đây kích thích cảm hứng sống tích cực cho mỗi con người.

Từ tiềm năng khu vực quận Long Biên…

Được định hướng trở thành trung tâm kinh tế mới của Thủ đô, quận Long Biên đang ngày càng “trở mình” với những thay đổi đáng kể về hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất. Long Biên đang từng bước hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Các công trình vườn hoa Ngọc Lâm, công viên hồ điều hòa Việt Hưng, công viên hồ điều hòa tại Khu đô thị Khai Sơn rộng 22ha, cùng rất nhiều dự án khác đang được nâng cấp và xây dựng, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Chỉ cách Hồ Gươm gần 20 phút di chuyển, Long Biên sở hữu những tuyến đường huyết mạch nối từ trung tâm Thủ đô và các tỉnh trong khu vực tam giác kinh tế lớn nhất miền Bắc: Hà Nội – Hải Phòng và Quảng Ninh. Các tuyến đường phải kể đến như Quốc lộ 5, Quốc lộ 3, cao tốc 5B, nút giao huyết mạch Cổ Linh và hệ thống 7 cây cầu vượt sông đang được triển khai và khởi động như cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo…

Nhờ sức mạnh nội tại là hệ thống giao thông phát triển và được quy hoạch bài bản, tầm nhìn xa, Long Biên đang trở thành điểm đến mới phía Đông Thủ đô, đón đầu làn sóng “ly tâm” của cư dân nội thành và các cơ sở hành chính Nhà nước. Tại buổi làm việc với quận Long Biên tháng 2 vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, lợi thế lớn về hạ tầng và kết nối giao thông, Long Biên cần mạnh dạn để trở thành quận văn minh hiện đại và là đô thị đáng sống với chỉ số hạnh phúc cao.

Để đạt được mục tiêu trên, quận Long Biên cần những khu đô thị hiện đại, được đầu tư bài bản với những tiện ích, dịch vụ theo triết lý “vị nhân sinh” – lấy con người làm chủ đạo, hướng tới việc mang tới những giá trị sống đích thực cho người dân. Những khu đô thị kiểu mẫu như Khai Sơn City được xem là “lá cờ đầu” của khu vực với triết lý khu đô thị vị nhân sinh. Đây là khu đô thị có chung sứ mệnh với quận Long Biên, được quy hoạch khoa học, tầm nhìn trở thành nơi cư trú an hòa của người dân phía Đông Thủ đô. Triết lý của khu đô thị Khai Sơn City phù hợp với xu thế phát triển hiện đại của nhiều khu đô thị trên thế giới. Khu đô thị vị nhân sinh trở thành hình mẫu của nhiều quốc gia hạnh phúc trên thế giới.

Cho đến những giá trị nội tại của Khai Sơn City

Theo Giáo sư – Kiến trúc sư Jan Gehl, tác giả của cuốn sách “Đô thị vị nhân sinh”, một khu đô thị được kiến tạo vì sự phát triển của con người phải thỏa mãn được hệ 4 tiêu chí cơ bản gồm: An toàn, sống động, lành mạnh và bền vững. Theo đó, ngoài việc cung cấp nơi an cư cho người dân, khu đô thị còn tạo ra động lực, khuyến khích con người vận động, tái tạo sức khỏe và kết nối với cộng đồng văn minh. Điều này sẽ tạo ra sự phát triển bền vững cho kinh tế khu vực, nâng cao chất lượng sống của thế hệ hiện tại, tạo tiền đề cho mai sau. Những điều này được thể hiện qua những công trình tiện ích, dịch vụ, hệ thống cây xanh, hồ nước… trong mỗi khu đô thị. Chúng được lồng ghép hợp lý để hài hòa với cảnh quan và phát huy được công năng sử dụng. Bên cạnh đó là sự hòa hợp, tương đồng về lối sống, nhu cầu thụ hưởng của cộng đồng cư dân tại đây. Họ là những người chú trọng đến sức khỏe, lối sống lành mạnh, cùng nhau họ kiến tạo nên một khu đô thị văn minh hàng đầu.

Khai Sơn City thỏa mãn những yếu tố kể trên và là khao khát của chủ đầu tư Khai Sơn với mong muốn xây dựng nên một khu đô thị vị nhân sinh, tạo và lan tỏa những giá trị hạnh phúc, kích thích sự hưng phấn, yêu đời của mỗi cư dân.

Dự án được quy hoạch với những tòa chung cư hiện đại, nằm kế cận công viên hồ điều hòa 22 ha, công viên trung tâm rộng 8.575m2 và công viên trái tim diện tích hơn 4000m2. Hồ điều hòa và hệ thống công viên không chỉ đóng vai trò tạo dựng cảnh quan mà còn là màng lọc tự nhiên giúp thanh lọc khói bụi, mang đến bầu không khí trong lành, có lợi cho sức khỏe cư dân. Đây là những phần diện tích đắt giá, cung cấp những khoảng không gian xanh mát mỗi ngày cho người dân mà hiếm đô thị nào có được. Theo tính toán, mỗi cư dân được hưởng không gian xanh tương đương 28m2/ người chưa kể các công viên nội khu.

Trên thực tế, tỷ lệ cây xanh trên mỗi người dân tại các đô thị của Việt Nam ở mức khá thấp, chỉ từ 2-3 m2/người, trong khi chỉ tiêu xanh tối thiểu của Liên hợp quốc yêu cầu là 10m2 và chỉ tiêu của các thành phố hiện đại trên thế giới từ 20 - 25m2/người. Ngoài được thụ hưởng những tiện ích từ công viên hồ điều hòa, cư dân Khai Sơn City còn được trải nghiệm những dịch vụ tiện ích đẳng cấp, đáp ứng toàn diện nhu cầu của đa thế hệ. Con trẻ được học tập tại trường quốc tế nội khu đạt chuẩn quốc tế, cả gia đình được thăm khám sức khỏe tại bệnh viện đa khoa quốc tế, vận động, rèn luyện thể chất tại khu vực sân tập thể thao, yoga, vườn thiền, vườn dưỡng sinh…

Tại Khai Sơn City, cư dân có quyền an tâm về một cuộc sống lành mạnh, an toàn tuyệt đối. Dựa trên sự đồng thuận và đóng góp của cộng đồng cư dân văn minh, chủ đầu tư bố trí đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp cho khu đô thị Khai Sơn City. Theo đó, dự án bố trí lễ tân và đội ngũ an ninh giúp cư dân luôn được chăm sóc chu đáo, giải quyết các vấn đề thắc mắc. Song hành với đó là những dịch vụ bảo trì, nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng, cảnh quan… đảm bảo cả khu đô thị luôn được cải thiện, hạn chế xuống cấp theo thời gian.

Với tâm huyết và sự cầu toàn, chủ đầu tư Khai Sơn đã kiến tạo nên khu đô thị Khai Sơn City như một khu đô thị hình mẫu phía Đông Thủ đô – Nơi thiết lập những giá trị sống tích cực và bền vững cho cư dân, tạo ra một cộng đồng tôn trọng giá trị hiện tại, kế thừa và phát triển cho tương lai.