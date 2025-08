Triết lí lãnh đạo 'ngoài tròn trong vuông' của 'Giáo' Tiến

Ông Hoàng Nam Tiến đột ngột qua đời để lại nhiều tiếc thương đối với bạn bè, đồng nghiệp và công chúng. Trong hành trình của mình, ông đã để lại nhiều câu chuyện, nhiều "giai thoại" và cũng là người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những nhà lãnh đạo trẻ.

Tại FPT Leader Talk số 7 với chủ đề “Nhà lãnh đạo tương lai”, khách mời là "thầy giáo quốc dân" Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH FPT - đã mang tới nhiều bài học sâu sắc giúp các lãnh đạo, quản lý trẻ FPT hội nhập trong thời kì chuyển đổi số thay đổi từng ngày. Đó cũng là bài học của môt nhà lãnh đạo nói chung.

Ông Trần Nam Tiến tại FPT Leader Talk số 7. Ảnh: Trần Huấn

"Giáo" Tiến nhận định, có 5 tiêu chí để đánh giá một nhà lãnh đạo: tố chất, phẩm chất, tri thức, năng lực và kinh nghiệm. Trong đó tố chất là do trời sinh, phẩm chất là do rèn luyện, tri thức hình thành do quá trình học tập, năng lực hình thành trong thử thách, kinh nghiệm do thời gian, do trải nghiệm những thất bại, thành công…

Khác với thời “tay không bắt giặc”, trong một xã hội thông tin, để trở thành một nhà lãnh đạo phải là một trí thức. Theo TS. Hoàng Nam Tiến, để làm được điều này, lãnh đạo trẻ nên tích cực đọc sách.

Khi đó, "Giáo Tiến" đã đưa ra các bài học về tâm lí học lãnh đạo. Điều đầu tiên là chính trực. Theo ông, chính trực là nguyên tắc sống.

Ông Hoàng Nam Tiến với bài nói chuyện "giải mã" nhà lãnh đạo tương lai. Ảnh: Trần Huấn

Ông lưu ý, chính trực nhưng không được quá nguyên tắc, bởi nếu vậy sẽ khó hòa nhập, khó làm việc, cần tránh “trung thực một cách thô bạo”, cần sự mềm dẻo bởi bản chất cuộc sống là cân bằng giữa các thỏa hiệp.

Dưới góc nhìn của ông, một nhà lãnh đạo cần “ngoài tròn trong vuông” - cần trí tuệ, nhìn xa trông rộng, tuy duy vượt ngưỡng, kiên trì, kiên nhẫn, kiên đình, lì lợm.

Ngoài ra, lãnh đạo cần có đam mê, ước mơ, khát vọng, kỉ luật, kiên định. Ông Tiến cho rằng, lãnh đạo cần có 3 kĩ năng: biết cười, làm gương và kỉ luật. Phải biết học mọi lúc, mọi nơi, kể cả trong gian khó. Ngoài tự học phải học hỏi nhiều chiều, học từ quản lý của mình, từ đồng nghiệp, từ các bạn trẻ và nhất là từ AI.

Ông cho rằng, không ai sinh ra đã làm lãnh đạo doanh nghiệp. Dù thành công hay thất bại, mỗi người đều cần hoàn thiện bản thân bản thân với tốc độ nhanh hơn. Những kĩ năng mềm gần gũi giúp mọi người cười, tạo không khí thoải mái từ cơ quan về nhà. Đặc biệt, theo ông, lãnh đạo không được làm thay nhưng phải làm gương, và kỉ luật khó nhất là kỉ luật cho bản thân mình.

Chị Vũ Thanh Hải (FPT Telecom) bày tỏ ấn tượng với hai điều qua phần nói chuyện của TS. Hoàng Nam Tiến: thông điệp "ngoài tròn trong vuông", làm lãnh đạo cần mềm dẻo, linh hoạt để dễ thích ứng như hình tròn, nhưng cũng cần có tư duy sắc sảo và một số nguyên tắc sống nhất định; việc chuyển đổi tư duy học tập từ một chiều sang 5 chiều.

16h10 ngày 31/7, ông Hoàng Nam Tiến, thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hội đồng trường ĐH FPT, nguyên Chủ tịch Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Phần mềm FPT đã từ trần vì đột quỵ, hưởng dương 57 tuổi. Ông Hoàng Nam Tiến sinh năm 1969. Tháng 4/2023, ông Hoàng Nam Tiến được bổ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT.