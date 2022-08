Treo chuông giữa Biển Đông

Buổi sáng sớm 27/6, những chiếc cần cẩu trên tàu Trường Sa 571 thức dậy đầu tiên. Túc trực sẵn sàng là tốp chiến sĩ hải quân cùng các nam nữ nhân viên doanh nghiệp Xuân Trường, chuẩn bị công tác chuyển chuông, trống, võng lọng, vật lễ hoa đèn vào chùa Sinh Tồn Đông đang chờ khánh thành đã hiện ra trước mặt. Mỗi lần tàu cập đảo nào, các đồ pháp khí nhà chùa cùng lễ vật và nhân sự làm công tác chuẩn bị luôn đi trên những chiếc ca nô đầu tiên. Công phu nhất là những đảo có tổ chức lễ khánh thành chùa.

Đại hồng chung chùa Sinh Tồn Đông được đóng chèn kỹ càng trong chiếc lồng gỗ lớn, giờ đây đang được cẩu treo lơ lửng giữa đại dương, để căn chỉnh hạ dần xuống chiếc xuồng chở hàng đang dập dềnh sóng biển chờ bên dưới. Trên tàu của đoàn công tác số 10 ra Trường Sa lần này có 3 đại hồng chung được đóng trong thùng gỗ chắc chắn như vậy. Cùng 3 giá chuông bằng gỗ quý cũng nặng hàng tạ.

Chiếc xuồng chở chuông, trống cùng bộ giá đỡ, võng lọng được một chiếc ca nô buộc dây kéo đi băng băng vượt sóng vào đảo. Xuồng cập vào cầu cảng, chiến sĩ trên đảo điều khiển chiếc cần cẩu nhỏ của đảo đón chuông và các vật nặng, rồi chuyển lên xe kéo đến trước cổng tam quan. Lúc này, hơn chục chiến sĩ lực lưỡng được phân công gánh chuông vào chùa bằng hai cây đòn khiêng lớn dài gần 5 mét. Chuông được treo và an vị xong, cùng lúc các sư thầy và đại biểu đang thực hiện nghi thức tụng niệm, dâng hương Tam bảo… Sau phần cắt băng khánh thành, Thượng tọa Thích Quang Minh thực hiện nghi thức thỉnh những hồi chuông đầu tiên. Sau mỗi tiếng chuông thầy ngân nga cất lên lời kệ. Thấm thía từng câu từng chữ “Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe/Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm/ Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới/Xa xăm tăm tối cũng đều nghe/Những ai lạc bước mau dừng lại/Tỉnh giấc hôn mê thấy trở về/ Nghe chuông phiền não tan mây khói/Ý lặng, thân an, miệng mỉm cười/Hơi thở nương chuông về chánh niệm/Vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi”…

Suốt dọc hải trình, tôi cứ tẩn mẩn chạm ngó từng quả chuông đồng đã ngả màu gió muối đại dương nơi các chùa Trường Sa. Vì 9 chùa được phục dựng làm 3 đợt kéo dài suốt mười mấy năm, nên những hoa văn hình ảnh trên chuông cũng có khác nhau. Ba đại hồng chung các chùa phục dựng đầu tiên (2009) là Trường Sa Lớn, Song Tử Tây và Sinh Tồn đúc theo mẫu chuông đời Trần có khắc tên đảo. Đến chuông các chùa Nam Yết, Sơn Ca và Phan Vinh (2014) tôi để ý bốn múi mỗi quả chuông đều đắp nổi phù điêu 4 biểu tượng là cột cờ Hà Nội, Khuê Văn Các, Ngọ Môn và chợ Bến Thành. Bốn vai chuông lần lượt là 4 chữ quốc ngữ của câu “Quốc Thái Dân An”. Và tất nhiên cũng đều có tên đảo trên mỗi chuông. Riêng 3 đại hồng chung ở 3 chùa vừa mới khánh thành chuyển ra lần này là Sinh Tồn Đông, Trường Sa Đông và Đá Tây A có đắp Quốc huy, Quốc hiệu và tiêu ngữ, cùng một đôi câu trong bài kệ thỉnh chuông.

Trường Sa có 9 ngôi chùa, với 9 quả chuông do ông chủ Xuân Trường đặt nghệ nhân Vũ Duy Thuấn đúc, và có thêm 2 quả do phật tử và giáo hội ở Khánh Hòa và Bình Thuận cung tiến. Trong đó tại Song Tử Tây ngôi chùa lớn nhất Trường Sa từ cuối năm 2017 có thêm đại hồng chung nặng 1,5 tấn do nghệ nhân ở Huế đúc, trên các múi chuông khắc phù điêu bản đồ biển đảo Việt Nam, các chùa Một Cột và Linh Mụ…