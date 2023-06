Trên 11.000 thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp

TPO - Chiều nay, thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2023 trên cả nước đã đến các điểm làm thủ tục dự thi. Thống kê cho thấy có 11.665 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 1,14% so với số đăng ký dự thi.

Theo báo cáo thống kê cuối ngày của Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2023 là 1.012.398 thí sinh, chiếm tỷ lệ 98,86% so với số đăng ký dự thi.

Có 11.665 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 1,14% so với số đăng ký dự thi.

Toàn quốc có 63 Hội đồng thi, gồm 2.272 Điểm thi và 43.032 phòng thi.

Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi thuận lợi; phổ biến quy chế đầy đủ; báo cáo Ban Chỉ đạo các cấp các trường hợp cần phải điều chỉnh thông tin thí sinh; giúp đỡ thí sinh sửa chữa các sai sót trong quá trình đăng ký dự thi, tạo tâm lý tốt để thí sinh an tâm sẵn sàng tham gia Kỳ thi.

Báo cáo của Sở GD&ĐT Sơn La cho thấy, trong buổi làm thủ tục dự thi, toàn tỉnh có 81 thí sinh vắng mặt. Trong đó có 15 thí sinh được miễn thi, 23 thí sinh có đơn xin miễn thi và 43 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi.

Tỉnh Điện Biên có 40 thí sinh vắng mặt trong buổi chiều nay. Trong đó, có 23 em là học sinh lớp 12 thuộc các trường trên địa bàn. Các thí sinh không có mặt làm thủ tục với nhiều lý do. Ngoài 14 thí sinh được miễn tất cả các bài thi do thuộc diện khuyết tật nặng và đặc biệt nặng thì có 4 em vắng mặt do ốm, 5 trường hợp bỏ thi.