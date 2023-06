Bố trí phòng thi riêng cho thí sinh mắc COVID-19 dự thi

TPO - Tỉnh Hòa Bình quyết tâm không để thí sinh nào không thể tới điểm thi vì lí do khách quan, hoặc mắc COVID-19 tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023.

Năm nay, toàn tỉnh Hòa Bình có 37 điểm thi với 9.690 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Số lượng giáo viên tham gia coi thi sẽ là 2.150 người, ngoài ra còn có hơn 700 thanh niên tình nguyện “tiếp sức mùa thi”.

Đưa đón thí sinh trong các tình huống bất thường

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2023 của tỉnh cho biết đã có kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT gửi các Sở, ban ngành liên quan.

Trong đó, Sở GD&ĐT Hòa Bình chịu trách nhiệm chính về việc tổ chức kỳ thi. Ngoài ra, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia, hỗ trợ về phương tiện, thiết bị và lực lượng để vận chuyển đề thi, bài thi, đưa đón thí sinh trong các tình huống bất thường; hỗ trợ phòng, chống và khắc phục các hậu quả do tác động của thời tiết cực đoan, nhất là đối với các điểm thi ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Công an tỉnh chỉ đạo công tác an ninh, trật tự, an toàn cho các khâu tổ chức kỳ thi theo quy định; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố, Sở Giao thông vận tải để tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, giải toả ách tắc giao thông tại các điểm nút giao thông và các điểm thi trong những ngày diễn ra kỳ thi; có phương án phòng, chống, khắc phục các sự cố cháy nổ, hoả hoạn.

Sở Y tế chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; bố trí đủ số cán bộ, thuốc chữa bệnh và thiết bị y tế sẵn sàng phục vụ tốt công tác tổ chức kỳ thi. Dự báo tình hình dịch bệnh, cập nhật, cung cấp kịp thời các diễn biến của tình hình dịch bệnh; chỉ đạo công tác phòng, chống và có phương án xử lý cụ thể các tình huống của dịch bệnh liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi, đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở GD&ĐT, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đảm bảo an toàn giao thông; có phương án phân luồng, điều tiết, giải toả kịp thời ùn tắc các tuyến giao thông; có phương án xử lý cụ thể các tình huống thiên tai bất thường liên quan đến mạng lưới giao thông phục vụ kỳ thi.

Điện lực Hòa Bình có trách nhiệm đảm bảo cung cấp điện lưới ổn định phục vụ cho các hoạt động của kỳ thi.

Chủ động ứng phó với dịch bệnh

Trong đó, Sở Y tế Hòa Bình cũng có kế hoạch Đảm bảo y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Các đơn vị được phân công tham gia phục vụ y tế cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Hòa Bình năm 2023 phải chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực, chuyên môn kỹ thuật để phục vụ kỳ thi.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung vào việc chấp hành các quy định về vệ sinh thực phẩm của các cơ sở trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, đặc biệt là các cơ sở sản xuất thực phẩm ăn ngay, thức ăn chế biến sẵn, các cơ sở kinh doanh nước giải khát, kem, bia, nước đá, các cơ sở kinh doanh ăn uống, thức ăn đường phố, các bếp ăn tập thể... không đảm bảo vệ sinh theo quy định.

Chủ động giám sát, phát hiện sớm nguy cơ các vụ ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua đường tiêu hóa ở địa phương, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất để kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi xảy ra ngộ độc, dịch bệnh truyền qua đường tiêu hóa.

Tổ chức các kíp trực tại các điểm thi thiếu cán bộ y tế trường học để chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi.

Sở Y tế Hòa Bình cũng đề nghị Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học, các Hội đồng thi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm thi, cụ thể như: bố trí đủ xà phòng và nước rửa tay hoặc nước sát khuẩn tay nhanh cho thí sinh, giám thị và người phục vụ vệ sinh tay khi tham dự kỳ thi.

Nếu bố trí nước uống tập trung cần có đủ cốc, chén hoặc chai nước riêng tránh dùng chung dụng cụ uống nước khi chưa được vệ sinh.

Bố trí 1 phòng thi dự phòng để cho các thí sinh COVID-19 dương tính (có nguyện vọng thi) và các thí sinh có dấu hiệu sốt, ho thi và được chăm sóc y tế riêng.

Theo dõi nhiệt độ cơ thể thí sinh trước các buổi thi. Nếu phát hiện dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn tham dự thi, giám thị cần báo Hội đồng thi để có phương án đảm bảo y tế phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị.

Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện/thành phố - Đảm bảo đầy đủ các phương tiện, vật tư, thuốc cho công tác điều trị và cấp cứu. Mỗi đơn vị chuẩn bị sẵn sàng từ 3 - 10 giường bệnh để tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân (nếu có) từ Ban in sao đề thi và tại các điểm thi, Hội đồng chấm thi; sẵn sàng xe cứu thương để hỗ trợ Tổ trực khi cần thiết.

Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện/thành phố cử cán bộ y tế, bố trí thuốc và trang thiết bị hỗ trợ cho các điểm thi thiếu cán bộ y tế trường học, đảm bảo mỗi tổ trực tại mỗi điểm thi gồm 1 bác sỹ/y sỹ và 1 điều dưỡng tham gia công tác chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi.