Hơn 1 triệu thí sinh tự tin làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT

5 phút trước

TT-Huế: 38 điểm thi THPT đã sẵn sàng

Chiều 27/6, khoảng 13.000 thí sinh tại địa bàn TT-Huế đã tập trung về 38 điểm thi bố trí tại tất cả 9 huyện, thị xã, TP Huế để làm thủ tục chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT năm 2023.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, kỳ thi THPT năm nay, học sinh trường nào có thể thi tại trường đó, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Tại huyện vùng núi A Lưới, mặc dù số lượng thí sinh ít, nhưng Hội đồng thi số 33 Sở GD&ĐT vẫn tổ chức 3 điểm thi tại các trường học sinh theo học, gồm Trường THCS&THPT Hồng Vân, Trường THPT A Lưới và Trường THCS&THPT Trường Sơn, nhằm thuận tiện đi lại của thí sinh, thay vì phải về TP Huế thi tập trung như những năm trước đây.

Sở đã phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra chặt chẽ khu vực in sao đề thi, kiểm tra các trang thiết bị đảm bảo an toàn và bảo mật; xây dựng phương án tổ chức vận chuyển và giao nhận đề thi, bài thi an toàn. Công an tỉnh TT-Huế xây dựng đầy đủ các phương án đảm bảo bố trí lực lượng bảo vệ đề thi trong quá trình vận chuyển về các điểm thi; trực 24/24 đề thi và bài thi lưu giữ tại điểm thi…

Việc bố trí khu vực thi, phòng thi, chỗ ngồi thí sinh, danh sách thí sinh các phòng thi được tổ chức khoa học, chặt chẽ. Các phương án phòng chống cháy nổ, an ninh, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện, nước và các tình huống bất thường khác cũng đã sẵn sàng. Các phương án giúp thí sinh chống nóng được triển khai, như bố trí nước uống, quạt đầy đủ tại phòng thi. Trường hợp thí sinh không đảm bảo sức khỏe như bị choáng ngất sẽ có bộ phận y tế túc trực sẵn sàng trợ giúp.

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, ngành GD&ĐT đã tham mưu Ban Chỉ đạo thi của tỉnh rà soát tất cả các công việc chuẩn bị để kỳ thi diễn ra đảm bảo an toàn, chất lượng. Cụ thể, ngành công an, y tế và các cơ quan đã phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai các phương án, dự phòng các sự cố trong quá trình tổ chức thi cũng như khu vực nhân sao đề và khu vực chấm thi. Đặc biệt, trong mùa nắng nóng, các sự cố mất điện, cháy nổ đều có phương án dự phòng để đảm bảo an toàn cho kỳ thi. (Tin, ảnh: Ngọc Văn)

Một số hình ảnh về buổi tập trung làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2023 tại TT-Huế chiều 27/6/2023