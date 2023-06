42 thí sinh xã đảo duy nhất tại TPHCM đi thi bằng đò

TPO - Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.