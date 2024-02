Trâu độc lạ Nghệ An đi về miền Tây

Cách nay chưa lâu, một hiện tượng kỳ bí được bàn tán xôn xao tại miền quê thanh bình của Nghệ An: câu chuyện về một chú trâu kỳ lạ, mang trong mình đặc điểm của cả hai giới tính đã thu hút sự tò mò và quan tâm không nhỏ. Hãy cùng khám phá về sự đặc biệt của chú trâu này.

Dị biệt từ lúc chào đời

Khi mới ra đời, chú trâu này đã phá vỡ mọi quy chuẩn thông thường của loài vật quen thuộc trong làng. Đặc điểm kỳ thú nhất phải kể đến là hình dạng khó định hình theo giới tính, một điều chưa từng được chứng kiến. Phần đầu oai vệ như “đàn ông chính hiệu”, thế nhưng không có những đặc điểm sinh dục đặc trưng, cùng với đó là phần hông mượt mà như quý bà quyến rũ, nhưng lại khuyết đi cơ quan sinh sản. Thậm chí, cả hành vi đi tiểu cũng gợi lên nhiều nghi vấn, cách thức giật giật y hệt phái nam nhưng lại không hề có phản ứng tính dục tự nhiên khi đối diện với người tình khác giới. Sự khác biệt này đã mang lại cho người xem trạng thái bâng quơ bông đùa, vừa mông lung khó hiểu

Thật hiếm hoi và cũng thật thú vị

Thực tế đã chứng minh, sự lạ lẫm luôn có sức hút đặc biệt, và khi nó độc nhất, nhu cầu sở hữu càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng không phải mọi thứ đều có thể trao đổi đơn giản bằng tiền bạc, nhất là độc bản. Khi tin tức dần lan rộng, đã có những người giàu có sẵn sàng chi trả số tiền lớn để sở hữu chú trâu, với giá cả tăng dần từ 22 triệu lên đến 30 triệu và thậm chí cao hơn. Tuy nhiên, ông chủ tỏ ra không mảy may quan tâm đến những con số hấp dẫn đó. Chỉ một mực khẳng định: "Nếu mục đích mua để chăm sóc, chúng ta có thể thảo luận; còn nếu để làm thịt, thì miễn bàn”. Điều này nhấn mạnh rằng vật chất đôi khi vẫn chưa đủ, tình yêu và sự kính trọng đối với sự sống mới là điều đáng quan tâm.

Cuối cùng, không phải ai cũng có thể trở thành chủ nhân mới. Vậy là cơ duyên đã đủ khi Ban Giám đốc Khu tham quan điện mặt trời An Hảo tại An Giang, một trong những nhà hảo tâm đã thực sự chiếm được lòng tin và được chọn là người tiếp nối sứ mệnh chăm sóc chú trâu đặc biệt này. Mặc dù không tiết lộ con số cụ thể đã chi trả, rõ ràng giá trị mà họ đặt ra không hề nhỏ và phải tương xứng với những gì chú trâu này mang lại. Trên hết, đó là sự tin tưởng và cam kết chăm sóc giữa hai bên, thể hiện qua quyết định này.

Tổ ấm mới

Chỉ vài hôm trước, chú trâu đã “hạ cánh” an toàn - chào mừng đến với quê hương miền Tây sông nước, giản dị và rất đỗi thân thương! Hình ảnh chân phương kết nối gần gũi, ở tại đây, có cơ hội được hòa mình với những người bạn nhỏ bốn phương cùng sum vầy trong khu vườn bách thú; cừu, thỏ, đà điểu và nhất là chim trời An Hảo hội tụ trở thành đội lễ tân độc đáo và đẹp. Ngày ngày, các Receptionists vui tươi đón các vị khách tứ phương.

Khu tham quan điện mặt trời An Hảo nằm trải dài bên dưới chân núi Cấm với phong cảnh hữu tình nên thơ quanh năm. Khuôn viên, có vườn cây ăn trái say trĩu, hồ Thiên Cảnh gương phẳng xanh rì, hệ thống nhà hàng bungalow đầy đủ cạnh bên Thủy đài cao vời vợi vọng toàn cảnh Bảy Núi xa xăm, vô biên cánh đồng cò bay tít tắp, chân trời ký lục an tọa phía cuối đường.

Như vậy, Khu tham quan điện mặt trời An Hảo chính thức kết nạp thêm thành viên mới, làm tăng thêm sự đa dạng cho hệ thống tham quan dịch vụ của khu. Hy vọng rằng chú trâu sẽ “Automatic” bật lên chế độ hút khách thập phương, mang đến sự may mắn, đặc biệt là giới trẻ ghé chơi và rewiew cảnh sắc.