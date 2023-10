Trao tặng công trình Ánh sáng vùng cao cho bà con khó khăn ở Yên Bái

Sau một thời gian kêu gọi, tuổi trẻ công an thị xã Sơn Tây và Công an huyện Văn Yên đã nhận được số tiền và hiện vật trị giá hơn 30 triệu đồng, từ Đoàn Thanh niên các xã phường, trường học, mạnh thường quân trên địa bàn.

Từ sự chung sức đó, tuổi trẻ hai đơn vị đã tổ chức đã khánh thành công trình thanh niên "Ánh sáng vùng cao năm 2023", hỗ trợ 18 bóng đèn thắp sáng năng lượng mặt trời; hỗ trợ dựng trụ bóng đèn 7 triệu đồng.

Ngoài ra, tuổi trẻ công an Sơn Tây cũng gửi tới quỹ khuyến học của trường Trung học cơ sở xã Châu Quế Hạ 5 triệu đồng; 10 phần quà cho 10 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và quần áo gửi tới Đoàn xã Châu Quế Hạ.

Thượng úy Hoàng Việt Hùng, Phó Bí thư Đoàn thanh niên công an thị xã Sơn Tây cho biết: "Ngoài những mong muốn cải thiện tốt hơn đời sống dân sinh của bà con nơi vùng cao; chúng tôi đặc biệt quan tâm tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có những phần quà nhỏ để giúp các em có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống, khắc phục khó khăn để lao động, học tập tốt".

Thời gian qua, tuổi trẻ công an Sơn Tây đã tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội LHTN và các tổ chức đoàn thể trong và ngoài địa bàn thị xã triển khai tốt nhiều hoạt động, chương trình: bảo vệ tuyệt đối an ninh - an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của thị xã; tặng quà từ thiện cho người già neo đơn, các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các buổi tuyên truyền - phổ biến pháp luật cho các em học sinh - sinh viên cùng cán bộ công nhân viên; tổ chức giảng dạy các lớp võ thuật Vovinam - Môn võ thuật của dân tộc cho các em thanh thiếu nhi để giáo dục các em nhỏ về truyền thống và lòng tự hào, tự tôn dân tộc…