Trao 150 triệu đồng hỗ trợ cựu Thanh niên xung phong và thương bệnh binh ở Nghệ An

TPO - Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), Báo Tiền Phong phối hợp với các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trao tặng 150 triệu đồng đến Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Nghệ An và các thương, bệnh binh đang điều trị tại 2 Trung tâm của tỉnh Nghệ An.

Chiều 22/7, Báo Tiền Phong đã phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã đến thăm và trao tặng quà cho các cựu TNXP, thương bệnh binh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại trụ sở Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An, Báo Tiền Phong đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Bắc Á, Quỹ vì tầm vóc Việt trao 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng đến các bác là cựu thanh niên xung phong.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong thăm hỏi, động viên từng cựu TNXP, những người là chiến sỹ xung phong trong các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước.

“Nhân dịp 73 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP, thay mặt Ban Biên tập Báo Tiền Phong xin gửi tặng các cô, các chú cựu TNXP những món quà tri ân và xin chúc tất cả các hội viên cựu TNXP tỉnh Nghệ An luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, là tấm gương về sự nỗ lực, mẫu mực cho các con, các cháu”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Ông Chu Vĩnh Hiệp - Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Nghệ An cho biết, hiện Nghệ An có 18.700 hội viên. Toàn tỉnh có 20/21 Hội cựu TNXP cấp huyện, 380 Hội cấp xã và 1.488 Chi hội cấp thôn.

Chiều cùng ngày, báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An và công ty Him Lam Land trao tặng 60 triệu đồng đến các thương bệnh binh, người có công với cách mạng đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Ông Nguyễn Thiếu Lâm - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An chia sẻ: “Hằng năm Báo Tiền Phong đã duy trì đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà đến các bác thương bệnh binh, người có công với cách mạng đang được điều trị tại đơn vị. Ngoài ra, báo còn có các hoạt động xã hội, nhân ái khác, lan tỏa được hoạt động tri ân. Đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để đền đáp sự mất mát, hy sinh của các bác thương binh".

Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ: “Tháng 7 là dịp cả nước thực hiện sự tri ân với những thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trên cả nước những ngày này rất nhiều những hoạt động diễn ra, trong đó, Báo Tiền Phong coi đây là một hoạt động thường niên. Năm nay, Báo Tiền Phong đã xây dựng một kế hoạch cố gắng đi đến thăm hỏi được hết các trung tâm cả 3 miền Bắc, Trung, Nam".

Cũng trong chiều 22/7, đại diện Báo Tiền Phong và đại diện Tỉnh đoàn, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An thay mặt nhà hảo tâm trao tặng 40 triệu đồng hỗ trợ các bác thương bệnh binh, người có công với cách mạng tại trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Ông Phạm Thành Trụ - Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An cho biết, hiện trung tâm đang điều trị, chăm sóc cho 59 thương bệnh binh, người có công. Trong đó, có 57 người là thương bệnh binh nặng. Hai người là vợ liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa.

Ông Phạm Thành Trụ cảm ơn báo Tiền Phong, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An, Cty Him Lam Land đã dành những tình cảm đặc biệt cho các thương, bệnh binh.