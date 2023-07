Tránh xa những cấm kỵ này khi 'yêu' vào buổi sáng kẻo đột tử

TPO - Quan hệ tình dục buổi sáng là một trong những cách tốt nhất để bắt đầu ngày mới. Việc này mang lại cho cặp đôi nhiều lợi ích bất ngờ.Tuy nhiên các cặp đôi cần cảnh giác bởi có thể đột quỵ nếu bạn phạm vào các 'cấm kỵ' khi 'yêu'.

Lợi ích khi ‘yêu’ vào buổi sáng

Quan hệ tình dục vào buổi sáng sẽ giải phóng oxytocin, còn được gọi là hormone âu yếm. Oxytocin khiến chúng ta cảm thấy gắn kết hơn với chồng/vợ của mình và cảm thấy được yêu thương hơn. Những cảm giác này sẽ ở bên bạn cả ngày hoặc ít nhất là cả buổi sáng.

Theo nghiên cứu, quan hệ tình dục buổi sáng thực sự có thể tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách tăng nồng độ IgA. Nó là một kháng thể bảo vệ chống lại nhiễm trùng.

Hơn nữa, mức testosterone của nam giới cao nhất vào buổi sáng, sau khi họ có cơ hội nạp năng lượng vào giấc ngủ. Khi đàn ông có testosterone cao hơn và được nghỉ ngơi đầy đủ, họ sẽ có nhiều năng lượng hơn trong quan hệ tình dục.

Thời điểm ham muốn tăng cao

Buổi sáng là thời điểm dành cho ‘chuyện ấy’ khi lúc này nồng độ estrogen và testosterone trong cơ thể mỗi người đang ở mức cao nhất trong ngày. Một nghiên cứu cho thấy ham muốn tình dục chịu ảnh hưởng bởi mức độ hormone trong cơ thể. Nồng độ hormone càng cao thì ham muốn tình dục cũng sẽ tăng theo.

Giúp nam giới kéo dài thời gian

Thời điểm sáng sớm là lúc nam giới có nồng độ testosterone cao nhất trong ngày. Nồng độ testosterone cao sẽ làm tăng ham muốn tình dục và cải thiện chức năng tình dục. Mức testosterone cao có thể giúp nam giới cải thiện khả năng cương cứng, kéo dài thời gian quan hệ tình dục.

‘Yêu’ buổi sáng giúp tăng cường tâm trạng tức thì

Việc giải phóng các hormone hạnh phúc như oxytocin và dopamine vào buổi sáng có thể khiến mọi người cảm thấy thư thái, tập trung và vui vẻ hơn trong suốt cả ngày.

Tốt cho khả năng miễn dịch của bạn

Quan hệ tình dục vào buổi sáng giúp tăng sản xuất IgA trong cơ thể. IgA là một loại kháng thể đóng một vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch của màng nhầy. Vì vậy, quan hệ tình dục buổi sáng nhiều hơn có nghĩa là khả năng miễn dịch tốt hơn.

Giúp tăng cường trí nhớ

Tình dục giúp kích hoạt não bộ vì nó tạo ra một lượng hormone trong cơ thể. Quan hệ tình dục ngay vào buổi sáng có thể giúp não hoạt động suốt cả ngày.

Thay thế buổi tập thể dục buổi sáng

Quan hệ tình dục buổi sáng tốt thường hoạt động như một buổi tập thể dục buổi sáng với cường độ vừa phải, đốt cháy calo và giúp bắt đầu ngày mới với một lượng hormone tích cực tràn đầy năng lượng. Nó có thể góp phần kéo dài và thư giãn các cơ.

Giúp đối phó với chứng lo âu về tình dục

Lo lắng về tình dục là rất phổ biến ở mọi người. Đó có thể là do xấu hổ về cơ thể của một người hoặc do dự về hành động. Đây có thể là một trong những lý do có thể dẫn đến căng thẳng và lo lắng. Vào buổi sáng, các cặp đôi đều thấy nhau ở mức độ thân thiết như nhau và việc chấp nhận khía cạnh con người của mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Giúp cải thiện ham muốn tình dục

Sau khi có giấc ngủ ngon hợp lý, cơ thể đã sẵn sàng để khởi động lại vào buổi sáng. Nếu quan hệ tình dục vào buổi sáng, cơ thể có thể sản xuất một lượng hormone sinh dục tốt và điều này dẫn đến việc cải thiện khoái cảm. Quan hệ tình dục thú vị dẫn đến việc giải phóng các hormone gọi là oxytocin và dopamine. Điều này giúp tăng cường ham muốn và tăng sự hài lòng.

Giải phóng hormone tình yêu

Quan hệ tình dục buổi sáng có thể giúp 2 bạn thêm gắn kết và hạnh phúc hơn. Trong quá trình diễn ra cuộc yêu, cơ thể giải phóng hormone oxytocin hay còn gọi là hormone tình yêu giúp tăng cường tâm trạng và giúp các cặp đôi gắn kết hơn.

Giúp bạn trông trẻ trung hơn

Quan hệ buổi sáng giúp bạn trẻ lâu hơn vì giải phóng cả hormone tốt cho da như oxytocin, beta endorphins và các phân tử chống viêm khác. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, quan hệ tình dục ít nhất 3 lần một tuần có thể làm cho bạn trông trẻ hơn so với những người ít quan hệ tình dục.

Những 'cấm kỵ' khi 'yêu'

Không 'yêu' khi vừa uống say

Nhiều người tin rằng sau khi uống rượu, họ có thể cải thiện khả năng tình dục và kéo dài thời gian quan hệ tình dục.

Rượu không gây tê hệ thống thần kinh, nhưng có thể gây kích ứng cho hệ tim mạch. Đặc biệt, sau khi uống một lượng lớn rượu, dưới sự kích thích gấp đôi của cồn và các xung động tình dục, các vấn đề như co thắt mạch máu, lưu thông máu tăng tốc và huyết áp tăng cao bất thường dễ xảy ra.

Nếu bạn bị huyết áp, mỡ máu cao, rất có khả năng sau khi quan hệ tình dục cường độ cao, tim mạch và mạch máu não dễ bị tổn thương, dẫn đến đột tử.

Không 'yêu' khi mệt mỏi về thể xác và tinh thần

Nếu bạn kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng vẫn cố gắng "yêu", tim có thể bị mệt mỏi quá mức, dẫn đến tai nạn tim mạch và mạch máu não.

Đặc biệt là các cặp đôi mới có con, không tái hợp trong một thời gian dài, trước tiên người vợ nên loại bỏ cảm giác kiệt sức về thể xác, căng thẳng trong cuộc sống rồi mới thoải mái quan hệ tình dục với bạn đời.

Không 'yêu' khi bị huyết áp cao và bệnh tim

Bệnh nhân bị huyết áp cao hoặc bệnh tim mạch sẽ tạo ra sự hồi hộp quá mức ở hệ thần kinh trung ương sau khi bị kích thích tình dục đột ngột. Tại thời điểm này, các triệu chứng như tăng huyết áp và co mạch dễ xảy ra.

Nếu bạn không thể kiểm soát bản thân, hành động trong quá trình quan hệ tình dục quá mãnh liệt, nó sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh nhồi máu cơ tim và nhồi máu não.

Mặc dù tình dục là một phần không thể thiếu trong cuộc sống vợ chồng, nhưng nếu bạn không chú ý đến việc kiểm soát bản thân, nó sẽ gây ra những rủi ro lớn cho cơ thể, thậm chí đột tử.