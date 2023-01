'Yêu' sai tư thế, người đàn ông nhập viện cấp cứu

TPO - Ngày 11/1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết đang điều trị nam bệnh nhân 50 tuổi (Hà Nội) vì quan hệ tình dục sai tư thế.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sưng nề bầm tím gốc dương vật, dương vật đau. Bác sĩ Võ Văn Minh, khoa Phẫu thuật Tiết niệu trực cấp cứu phát hiện bệnh nhân đau chói ở gốc dương vật, mất trương lực một bên. Bệnh nhân cho hay, đang quan hệ thì nghe tiếng “khục”, đồng thời đau chói, không thể tiếp tục quan hệ. Sau 3 giờ đau tình trạng tụ máu, bầm tím vùng gốc dương vật tăng nhiều lên nên đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ vật hang và phẫu thuật kịp thời. Trong mổ thăm dò thấy vật hang bên phải bị vỡ, tụ máu nhiều ở vùng dưới da quanh chu vi thân dương vật. Các bác sĩ đã khâu phục hồi cân trắng vật hang, lấy máu tụ. Sau mổ tình trạng người bệnh ổn định, được theo dõi và chăm sóc tại khoa điều trị.

Trung tâm Nam học (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) ghi nhận trong vòng 1 tháng có 5 ca vỡ vật hang do quan hệ sai tư thế. Bác sĩ Minh khuyến cáo: “Quan hệ tình dục sai tư thế là nhóm nguy cơ hàng đầu gây tổn thương “cậu nhỏ” do các quý ông thường vội vã đưa “cậu nhỏ” trượt ra ngoài âm đạo, đâm vào những vùng cứng như vùng hông, xương ụ ngồi, vùng mu của đối tác khiến dương vật gập góc, thương tổn niệu đạo rất khó khăn trong quá trình điều trị”.

Do đó bác sĩ khuyên cần cẩn trọng khi quan hệ tình dục, tránh những tư thế lạ hoặc hành động không đảm bảo an toàn, dễ dẫn đến tai nạn. Khi có dấu hiệu gãy dương vật, nam giới không nên ngại ngùng, chần chừ mà cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để can thiệp điều trị kịp thời nhằm giúp “cậu nhỏ” tránh những biến chứng, gây khó khăn cho việc xử trí và để lại những hậu quả sau này như rối loạn cương dương, mất khả năng tăng sinh lý, thậm chí tổn thương nặng có thể gây đứt niệu đạo.