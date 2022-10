Nhịn… yêu trong thai kỳ?

TP - Đã tồn tại những quan niệm như “Quan hệ tình dục có thể làm sang chấn thai nhi”, “Việc kích thích khu vực đỉnh ngực làm tăng co bóp tử cung, tăng nguy cơ sinh non”… Để giải đáp cho những thắc mắc trên, chúng tôi đến gặp ThS.BS Phan Chí Thành- BS nội trú chuyên ngành Sản Phụ khoa, hiện là Chánh VP TT Đào tạo - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

BS. Phan Chí Thành khẳng định, một trong những tác dụng tích cực của quan hệ vợ chồng lại chính là hạn chế sinh non. Sex giúp các cặp đôi thư giãn, hòa hợp, loại bỏ những căng thẳng. Điều này có thể bạn còn ít biết: Việc căng thẳng quá mức mới gây ra những cơn co thắt thật sự. Mọi cơn chuyển dạ đều được quyết định bởi đồng hồ sinh học của em bé trong bụng mẹ. Khi em bé đủ tháng hoặc trải qua một số tình trạng thay đổi như thiếu oxy, cơ thể bé sẽ sinh ra một số chất làm khởi động quá trình chuyển dạ.

Thực tế chưa một nghiên cứu nào ghi nhận được bất cứ trường hợp nào thai nhi bị sang chấn do bố mẹ “yêu” nhau trong thai kỳ. Có thể em bé trong bụng mẹ sẽ ngọ ngoạy nhiều hơn trong và ngay sau khi bố mẹ âu yếm nhau nhưng đó là do sự “đưa đẩy” làm thay đổi lượng máu tới tử cung và thai nhi. Cũng như thế, những cơn co tử cung do núm vú được kích thích thường có tần số thưa, cường độ thấp chứ không dữ dội như cơn co chuyển dạ. Các nghiên cứu đã chứng minh, những cơn co này thậm chí còn có tác dụng an thai đối với những người mẹ mang thai có nhiều nguy cơ.

Từ những thông tin bác sĩ vừa chia sẻ, chúng ta thấy rằng cần động viên người mẹ tương lai trong lĩnh vực thầm kín này. Mặc dù vậy, khó phủ nhận thực tế là trừ một số ít phụ nữ cảm thấy ham muốn nhiều hơn trong 9 tháng 10 ngày đặc biệt đó, phần đông những người còn lại chung cảm giác sợ tình dục, thường chỉ chặc lưỡi vì chiều chồng, vì lo chồng có thể sẽ tìm đến người thứ ba… Vậy có lý do gì mạnh mẽ hơn để khuyến khích chị em bớt ngại “yêu” trong khoảng thời gian đặc biệt này?

Có rất nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần, nếu như người phụ nữ duy trì được đời sống tình dục đều đặn trong suốt thai kỳ.

“Yêu” là hoạt động giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện tuần hoàn, cải thiện kiểm soát bàng quang, cải thiện giấc ngủ, giảm đau và tăng khả năng chịu đau, an thai, tăng cường chuyển hóa, giảm nguy cơ tiểu đường thai kỳ, giảm nguy cơ thai bị già tháng, chuyển dạ thuận lợi và dễ dàng… Ngoài ra, thực hành yêu trong thời gian đặc biệt này sẽ giúp người phụ nữ có trải nghiệm cực khoái tốt hơn. Họ thậm chí có thể khám phá những vùng khoái cảm chưa từng biết trong đời.

Ngày nay chúng ta đều thừa nhận tình dục là một công cụ giao tiếp, giúp kết nối tình cảm mặn mà giữa vợ với chồng. Thậm chí, nhiều mâu thuẫn còn được hòa giải chỉ sau một lần “yêu” mãn nguyện. Đó chính là hiệu quả giải tỏa tâm lý tuyệt vời của tình dục. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng, sex giúp giải phóng oxytocin (hormone hạnh phúc) giúp xóa nhòa căng thẳng. Khi người mẹ được sống trong tâm trạng thoải mái, tự tin vì được yêu thương thì sẽ có một thai kỳ bình yên. Mặt khác, quan hệ tình dục cũng như các hành động âu yếm yêu thương chính là con đường giao tiếp duy nhất của người cha với thai nhi, thông qua người mẹ. Do đó giúp em bé hạnh phúc hơn. Các nghiên cứu cũng chứng minh rằng, những đứa trẻ sinh ra từ những người mẹ hay lo lắng, căng thẳng thường khó nuôi, cáu kỉnh và ít hòa đồng với người xung quanh. Hóa ra, cái chuyện “yêu” còn mang lại những tác dụng tích cực đến em bé cho tới tận khi chào đời và cả cuộc đời.

Cơ thể người phụ nữ mang bầu rất khác với chính họ ở trạng thái bình thường. Vậy có những lưu ý nào cần thiết để những cuộc yêu vừa mãn nguyện lại vừa an toàn?

Câu hỏi này chính là mối quan tâm của mọi cặp đôi khi người vợ bắt đầu cảm nhận được mầm sống tồn tại trong cơ thể họ. Bác sĩ sản khoa có vài lời dặn dò với các cặp đôi như sau: Không nên quan hệ quá sâu - bề mặt cổ tử cung có thể bị tổn thương và chảy máu; Không được tạo áp lực quá mạnh vào bụng và ngực của người phụ nữ; Nên hạn chế các tư thế mẹ bầu nằm ngửa quá lâu bởi có thể làm tụt huyết áp; Hạn chế các động tác khiến người phụ nữ phải vặn người: Nếu thấy khó chịu thì tuyệt đối không được chịu đựng mà phải chia sẻ để chồng thay đổi tư thế, hoặc thậm chí là tạm ngừng quan hệ.

Trân trọng cảm ơn bác sĩ!

Khi nào cần ngừng quan hệ Khi cảm thấy không khỏe; Đau bụng, cơn gò tử cung nhiều; Ra máu âm đạo; Ra dịch âm đạo bất thường; Cặp đôi đang có nhiễm trùng cơ quan sinh dục cấp tính hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục; Bác sĩ sản khoa khuyên nên hạn chế quan hệ.