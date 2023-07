Tranh cãi gay gắt giá vé đêm nhạc BlackPink tại Việt Nam

TPO - Giá vé và sơ đồ chỗ ngồi hai đêm nhạc BlackPink tại Hà Nội chính thức được công bố. Nhiều ý kiến trái chiều tranh luận trên mạng xã hội cho rằng giá vé không hợp lý.

Ngày 4/7, ban tổ chức concert công bố sơ đồ chỗ ngồi và giá vé hai đêm diễn concert Born Pink của BlackPink ngày 29-30/7 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội lúc 19h.

Các hạng vé được công bố gồm: VIP (Vé ngồi): 9.800.000 VND, Platinum (Vé ngồi): 7.800.000 VND, Hạng 1 - CAT 1 (Vé ngồi): 6.800.000 VND, Hạng 1 - CAT 1 (Vé đứng): 5.800.000 VND, Hạng 2 - CAT 2 (Vé ngồi): 5.800.000 VND, Hạng 3 - CAT 3 (Vé ngồi): 3,800,000 VND, Hạng 4 - CAT 4 (Vé ngồi): 1.800.000 VND, Hạng 5 - CAT 5 (Vé ngồi): 1.200.000 VND.

Vé tham dự tour 2 đêm diễn được mở bán chính thức vào lúc 12h thứ 6, ngày 7/7 thông qua kênh bán vé riêng, chia thành 2 khung giờ 12h và 14h. Mỗi lượt giao dịch giới hạn tối đa 4 vé. Theo sơ đồ, vị trí VIP là chỗ ngồi gần sân khấu nhất.

Phía ban tổ chức và đơn vị bán vé cảnh báo người hâm mộ cẩn thận với lừa đảo, ví dụ dịch vụ đặt chỗ, mã bán trước và bán lại từ các bên thứ ba.

Thông tin ngay lập tức gây bùng nổ mạng xã hội, nhiều ý kiến bàn luận về giá vé. Nhiều khán giả cho rằng giá vé là quá cao khi trước đó xuất hiện danh sách nhóm chỉ biểu diễn 13 ca khúc.

“Quá đắt, nhóm lần đầu tổ chức concert tại Việt Nam, lại không có Soundcheck (duyệt âm thanh), thêm vào đó danh sách 13 bài hát là quá hụt hẫng”, “concert này diễn được 30 phút sao. Các nước khác đều có sân khấu solo, danh sách trình diễn quá ít ỏi, tôi sẽ khó chi tiền cho concert này”, "Sơ đồ chỗ ngồi không hợp lý, sân khấu bé, giá vé quá đắt so với danh sách 13 bài Sở VHTT Hà Nội đã phê duyệt"... Khán giả để lại bình luận.

Một số cư dân mạng nhận định với giá vé và danh sách trình diễn như thông báo, hai đêm nhạc của BlackPink sẽ khó bán hết vé.

Cách đó ít phút, Sở VHTT Hà Nội phê duyệt BlackPink trình diễn 13 ca khúc làm nên tên tuổi của nhóm như DDU-DU DDU-DU, Shut down, Typa girl, Pretty savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it your last, Lovesick girl, Don’t know what to do; Forever young; Kiss and make up; Ice cream.

Về giới hạn độ tuổi, ban tổ chức cho hay, đối với khu vực đứng, trẻ em dưới 12 tuổi không được vào cửa. Khu vực ngồi, trẻ dưới 5 tuổi không được tham gia.