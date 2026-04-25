Công diễn 2 Đạp Gió 2026: Trang Pháp thắng áp đảo, càn quét Hot Search Weibo

HHTO - Công diễn 2 của Đạp Gió 2026 đã chứng kiến màn bùng nổ của Trang Pháp khi cô dẫn dắt toàn đội giành chiến thắng áp đảo với số điểm kỷ lục 884. Không chỉ gây ấn tượng mạnh bằng tư duy âm nhạc nhạy bén và màn quảng bá văn hóa Việt khéo léo, nữ nghệ sĩ còn tạo nên cơn sốt thực sự trên mạng xã hội xứ Trung với hàng triệu lượt thảo luận.

Tối 25/4, Công diễn 2 của chương trình Đạp Gió 2026 đã chính thức lên sóng, đánh dấu một vòng thi đầy áp lực khi luật chơi được đẩy lên mức khắc nghiệt mới. Ở vòng này, dù giành chiến thắng trong phần thi đấu đội, các đội vẫn phải bước vào màn biểu diễn solo mang tính quyết định. Chỉ khi đại diện cá nhân chiến thắng, cả đội mới thực sự được đưa vào "vùng an toàn".

Trong đêm thi, đội hình do Trang Pháp làm đội trưởng cùng các thành viên An Kỳ, Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngay từ phần mở màn mang đậm màu sắc văn hóa, khi mỗi "tỷ tỷ" giới thiệu một đặc sản quê hương, Trang Pháp đã khéo léo tạo nên sự khác biệt.

Trong khi đa số các nghệ sĩ chọn giới thiệu đặc sản địa phương của Trung Quốc, nữ ca sĩ Việt Nam lại mang lên sân khấu món kẹo lạc - một thức quà dân dã, đậm chất truyền thống. Cô ghi điểm tuyệt đối khi tự tin giao lưu bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh, Trung, đồng thời chân thành mời khán giả quốc tế đến thăm Việt Nam. Khoảnh khắc này không chỉ thể hiện cá tính riêng biệt mà còn giúp cô tạo dấu ấn đậm nét giữa dàn thí sinh tài năng.

Bước vào phần thi chính, đội Trang Pháp đã trình diễn ca khúc Ego-Holic, một bản hit đình đám của Thái Y Lâm. Đây vốn được coi là bài hát khó khi đòi hỏi kỹ năng thanh nhạc điêu luyện kết hợp cùng vũ đạo mạnh mẽ. Điểm nổi bật của tiết mục nằm ở X-part do chính Trang Pháp chắp bút, đồng thời các thành viên cũng tự viết rap để thể hiện cá tính riêng.

Với màn biểu diễn, Trang Pháp tiếp tục cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi xử lý phần hát tiếng Trung ngày càng tròn trịa, kết hợp cùng rap tiếng Việt đầy tự tin. Màn trình diễn được đánh giá có sự bùng nổ, đặc biệt ở tương tác giữa Trang Pháp và An Kỳ - cặp đôi được xem là “trục chính” của tiết mục. Tuy nhiên, theo một số ý kiến từ khán giả Trung Quốc, tổng thể đội hình vẫn có sự chênh lệch về phong độ giữa các thành viên, khiến tiết mục chưa hoàn toàn đồng đều.

Dù vậy, kết quả cuối cùng vẫn nghiêng hoàn toàn về đội Trang Pháp. Với 884 điểm, đội của cô không chỉ giành chiến thắng mà còn bỏ xa đối thủ tới 61 điểm. Đây đồng thời là số điểm cao nhất trong đêm đầu tiên của Công diễn 2, giúp đội Trang Pháp vươn lên như một ứng cử viên mạnh cho chặng tiếp theo. Ngay sau đó, chiến thắng càng trọn vẹn khi An Kỳ tiếp tục thắng trong phần thi đấu solo, chính thức đưa cả đội vào vùng an toàn.

Sức lan tỏa của tiết mục không chỉ dừng lại ở điểm số mà còn tạo nên cơn sốt mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Trang Pháp đã nhanh chóng chiếm lĩnh hai vị trí trong Top 50 Hot Search giải trí - một điều hiếm thấy đối với các nghệ sĩ quốc tế, đặc biệt là nghệ sĩ đến từ khu vực Đông Nam Á.

Chủ đề thảo luận "Xem Trang Pháp và An Kỳ trình diễn đã quá!" nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng xứ Trung. Chỉ trong vòng 15 phút, "chỉ số nhiệt" của từ khóa này đã tăng gần gấp đôi, áp sát mốc 1 triệu và lọt vào Top 5 bảng Hot Search tổng. Nhiều khán giả bày tỏ sự phấn khích và mong muốn cặp đôi này sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau cho đến cuối chương trình nhờ sự kết hợp ăn ý.

Bên cạnh đó, chủ đề "Tại sao không làm phụ đề cho Trang Pháp?" cũng trở nên thịnh hành khi người hâm mộ Trung Quốc chủ động yêu cầu ban tổ chức bổ sung phụ đề cho những đoạn cô nói tiếng Việt. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc khán giả không chỉ yêu thích phần trình diễn mà còn thực sự quan tâm đến cá tính và bản sắc riêng của Trang Pháp.

Vượt qua những tiếc nuối từ vòng Công diễn 1, Trang Pháp đã có màn lội ngược dòng đầy thuyết phục. Không chỉ khẳng định vị thế bằng số điểm dẫn đầu, nữ nghệ sĩ còn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ từ sân khấu đến các nền tảng số, từng bước đóng dấu bản sắc Việt Nam một cách vững chắc trên đấu trường quốc tế.