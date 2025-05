Trận chiến ngầm giữa giới chức, tội phạm và truyền thông

TPO - Lấy bối cảnh thế giới ngầm trong giới buôn ma túy tại Hàn Quốc, "Yadang: The Snitch" khai thác góc nhìn từ nhân vật chỉ điểm, đồng thời đào sâu vào những lằn ranh đạo đức giữa niềm tin và sự phản bội.

Ma túy, chính trị, cảnh sát, giới giải trí

Lấy đề tài quen thuộc: ma túy, chính trị, cảnh sát, giới giải trí, nhưng Yadang: The Snitch (Tựa Việt: Yadang: Ba mặt lật kèo) vẫn tạo được sự mới mẻ khi đưa nhân vật "môi giới ma túy" lên tuyến đầu câu chuyện.

Tựa đề "Yadang" là tiếng lóng Hàn Quốc, chỉ những kẻ chỉ điểm - người cung cấp thông tin về đường dây buôn bán ma túy cho cơ quan chức năng.

Nhân vật chính là Lee Kang Soo (Kang Ha Neul đóng), một tài xế bị gài bẫy, phải vào tù vì tội tàng trữ, sử dụng ma túy. Tại đây, anh gặp công tố viên tham vọng Koo Kwan Hee (Yoo Hae Jin), người đề nghị Kang Soo làm "Yadang" - cung cấp thông tin giới ngầm để đổi lấy việc giảm án. Bộ đôi từ đó trở thành cộng sự: Koo Kwan Hee thăng tiến thần tốc, còn Kang Soo nổi danh trong vai trò môi giới.

Cao trào nổ ra khi con trai của ứng viên tổng thống - Jo Hoon (Ryu Kyung Soo thủ vai) - dính líu đến bữa tiệc ma túy. Kang Soo và Gwan Hee phối hợp để bắt Jo Hoon, nhưng Kwan Hee vì tham vọng chính trị đã phản bội đồng đội, khiến anh và nữ diễn viên Um Soo Jin (Chae Won Bin đóng) "rơi vào đáy vực". Cảnh sát điều tra ma túy Oh Sang Jae (Park Hae Joon) cũng bị gài bẫy, mang tiếng nhận hối lộ.

Từ kẻ thù, ba người bị phản bội Kang Soo, Soo Jin và Sang Jae, lập liên minh để cùng truy đuổi Koo Kwan Hee và Jo Hoon. Mối quan hệ chằng chịt, những cú lật mặt tạo nên nhịp phim nhanh, kịch tính.

Tiếp nối công thức thành công của các tác phẩm như Inside Men (2015) hay The Unjust (2010), Yadang: The Snitch tái hiện thế giới tội phạm qua góc nhìn mới mẻ, pha trộn chất liệu từ nhiều sự kiện có thật về mối quan hệ móc nối giữa giới chức và tội phạm.

Dù dùng mô-típ quen thuộc, phim vẫn tạo dấu ấn riêng nhờ phần hình ảnh chỉn chu, những pha hành động mãn nhãn và kịch bản được xây dựng chặt chẽ, giữ nhịp căng thẳng xuyên suốt.

Diễn xuất là điểm sáng với sự lột xác của Kang Ha Neul, màn kết hợp ăn ý cùng Yoo Hae Jin và sự trở lại ấn tượng của Park Hae Joon. Dù vậy, tờ Money Today nhận xét nhân vật nữ vẫn còn mờ nhạt, vai của Chae Won Bin thiếu chiều sâu, cảm xúc với nhân vật Sang Jae khá gượng ép. Điểm sáng bất ngờ là Kim Geum Soon - "mẹ của Jenny" trong Pachinko - với vai bà trùm ma túy tuy ngắn nhưng có sức hút.

Góc nhìn về giới “Yadang” giúp bộ phim tạo khác biệt giữa rừng phim điều tra - hình sự. The Korea Times đánh giá tác phẩm không tránh khỏi những điểm trừ như bạo lực quá mức hay vài chi tiết mang màu sắc sáo mòn.

Tuy thế, nhịp phim nhanh, kịch bản chắc tay và dàn diễn viên thực lực, Yadang: The Snitch vẫn là lựa chọn đáng xem với những ai yêu thích dòng phim hành động- tội phạm kịch tính.

Phim có thời lượng 123 phút, gắn mác 18+ vì nhiều cảnh nhạy cảm.

"Cơn bão" làm vực dậy phòng vé Hàn Quốc

Yadang: The Snitch trở thành phim chiếu rạp có lượng người xem cao nhất năm 2025 tại Hàn Quốc, đạt mốc 3.015.000 lượt xem, vượt qua bom tấn Hollywood Mickey 17 của đạo diễn Bong Joon Ho, theo thông báo từ nhà phát hành Plus M Entertainment.

Phim cũng trở thành tác phẩm gắn nhãn R (hạn chế khán giả dưới 18 tuổi) đầu tiên của điện ảnh Hàn trong 6 năm qua vượt mốc 3 triệu vé.

Sau khi ra rạp tại Indonesia từ ngày 23/4 và Bắc Mỹ từ 25/4, phim công chiếu tại Việt Nam vào 16/5. Tính doanh thu ba ngày cuối tuần, phim đứng hạng ba, sau Doraemon Movie 44 và Thám tử Kiên.

Tác phẩm đang tạo được sức hút mạnh mẽ cả trong nước lẫn quốc tế, tiếp tục mở rộng phát hành toàn cầu. Chỉ số hài lòng của khán giả liên tục ở mức cao, với CGV ghi nhận Golden Egg Index đạt 97%, còn điểm trung bình trên Lotte Cinema là 9,4/10 trong tuần thứ hai.

Theo Plus M, nhiều nhà phát hành quốc tế đã bày tỏ sự quan tâm lớn đến bộ phim.

Tại Bắc Mỹ, Well Go USA - đơn vị từng phát hành Train to Busan (2016) và Exhuma (2024) - đánh giá cao mạch phim kịch tính và diễn xuất cuốn hút. Trong khi đó, Mockingbird Pictures, từng đưa Exhuma đến khán giả Việt, tin tưởng rằng Yadang: The Snitch sẽ thu hút sự chú ý của người xem Việt Nam nhờ dàn diễn viên tên tuổi và nội dung hấp dẫn.

CJ ENM Hong Kong - đơn vị phát hành phim Hàn tại Đông Nam Á - cũng cho rằng tác phẩm này phù hợp với thị hiếu ngày càng tăng đối với các bom tấn Hàn tại khu vực.

Bên cạnh thành công nghệ thuật, phim còn góp phần quan trọng giúp thị trường điện ảnh Hàn Quốc phục hồi trong tháng 4 sau ba tháng sụt giảm liên tiếp.

Theo báo cáo từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc công bố ngày 10/5, ngành công nghiệp điện ảnh nước này ghi nhận doanh thu 36,1 tỷ won (tương đương 25,9 triệu USD) và 3,83 triệu lượt xem trong tháng 4, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, so với tháng 3, doanh thu đã tăng 129,8%, còn lượng khán giả tăng 129,6%.

Cơ quan này cho biết riêng Yadang: The Snitch đã thu hút 1,84 triệu lượt xem trong tháng 4, góp phần đáng kể vào sự phục hồi này.