Trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài đặt 'nhầm chỗ': Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ nói gì?

TPO - Tổng cục trưởng Đường bộ (Bộ GTVT) Nguyễn Văn Huyện cho biết, ngày 15/6, Bộ GTVT đã tổ chức họp bàn về trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài, tổng cục đề xuất phương án đàm phán với nhà đầu tư rời trạm này về Vĩnh Yên hoặc dùng ngân sách nhà nước mua lại.

Sáng 16/6, Tổng cục trưởng Đường bộ Nguyễn Văn Huyện đã chia sẻ với báo chí liên quan tới xử lý bất cập về vị trí đặt trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài nhưng thu hoàn vốn cho đầu tư tuyến tránh Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Theo ông Huyện, thời điểm ký hợp đồng đầu tư và bắt đầu thu phí (năm 2009) trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài quy định cho phép đặt trạm thu phí đâu cũng được để thu hồi vốn trả nhà đầu tư.

Năm 2012, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị rời trạm thu phí này về đúng tuyến tránh Vĩnh Yên, nhưng Chính phủ vẫn cho phép giữ lại và thu phí tới nay. Còn theo hợp đồng, năm 2012 trạm thu phí này được tăng mức phí từ 10.000 đồng/lượt xe tiêu chuẩn (dưới 12 chỗ ngồi) lên 15.000 đồng/lượt.

“Tuy nhiên, từ đó tới nay mức phí chưa tăng, đó là vi phạm hợp đồng với nhà đầu tư. Doanh thu thực tế của nhà đầu tư cũng giảm 60% so với phương án tài chính vì nhiều lý do, như ảnh hưởng dịch COVID-19 trong 2 năm qua, sửa cầu Thăng Long, thêm cầu Nhật Tân. Theo hợp đồng, khi có biến động giảm hoặc tăng doanh thu ở mức trên 10% sẽ điều chỉnh tăng hoặc giảm thời gian thu phí. Từ thực tế doanh thu, số thu như hiện nay, tổng cục đề xuất kéo dài thời gian thu phí thêm 10 năm so với hợp đồng, tức tới năm 2035”, ông Huyện nói.

Theo ông Huyện, hiện 2 trạm thu phí trên tuyến Quốc lộ 2 qua Vĩnh Phúc đã dừng thu phí, nên phương án tốt nhất là rời trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài về đúng tuyến tránh Vĩnh Yên, vì không còn lo ngại các trạm thu phí quá gần nhau. Nếu trước đây, khi chưa dừng thu phí tuyến Quốc lộ 2, nếu đưa lên lại khó, vì đoạn Vĩnh Yên có tới 3 trạm thu phí.

Phương án còn lại, theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ, nhà nước sử dụng ngân sách mua lại trạm thu phí này.

“Nếu đưa trạm thu phí này lên tuyến tránh Vĩnh Yên và tăng mức phí từ 10.000 đồng/lượt lên 25.000 đồng/lượt như các trạm thu phí khác, thời gian thu phí sẽ rút ngắn lại, và vị trí đặt trạm thu phí đúng với dự án đầu tư, ngân sách nhà nước không phải chi ra. Việc này phải đàm phán với nhà đầu tư, không thể dùng mệnh lệnh hành chính”, ông Huyện nói.

Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài thu phí để hoàn vốn cho dự án BOT tuyến tránh Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Tuyến đường do Cty Cổ phần BOT Viettracimex 8 đầu tư với tổng số vốn 531 tỷ đồng. Dự án chính thức thu phí từ năm 2009, dự kiến dừng thu phí vào năm 2025, và được tăng phí từ mức 10.000 đồng/lượt lên 15.000 đồng/lượt từ năm 2012. Tuy nhiên, do không được tăng phí và số lượng xe sụt giảm, thời gian thu phí dự án này phải kéo dài tới hết năm 2035.