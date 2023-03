Trạm BOT ngừng hoạt động ‘án ngữ’ giữa quốc lộ 1K như 'bẫy' người đi đường

TPO - Mặc dù đã dừng thu phí 3 năm, thế nhưng trạm thu phí vẫn án ngữ giữa quốc lộ 1K. Không đèn cảnh báo, thiếu ánh sáng, trạm thu phí như “bẫy” người đi đường. Trong khi người dân và chính quyền địa phương liên tục cầu cứu, thì đơn vị quản lý nói phải chờ cấp trên phê duyệt mới tháo dỡ công trình.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, quốc lộ 1K đoạn qua địa bàn TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) mặt đường xuống cấp trầm trọng, nhiều điểm bị bong tróc, do đó ngoài nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông, bụi bay mù mịt.

Quốc lộ 1K trở nên ám ảnh cho người đi đường vào ban đêm khi phải di chuyển trong điều kiện mặt đường xuống cấp, lại không có đèn chiếu sáng. Do đường thiếu ánh sáng, ảnh hưởng tầm nhìn, các phương tiện đi trên quốc lộ 1K đoạn qua Bình Dương phải bóp còi inh ỏi. Người dân sống hai bên đường quốc lộ 1K không chỉ hứng chịu bụi, tiếng ồn… còn phải chứng kiến những vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Đặc biệt, trên quốc lộ 1K đoạn qua tỉnh Bình Dương có trạm thu phí (đoạn gần chợ Đông Hòa, phường Đông Hòa, TP Dĩ An) đã dừng hoạt động 3 năm nay, tuy nhiên công trình chưa được tháo dỡ, “án ngữ” giữa đường. Trong điều kiện khu vực thiếu ánh sáng, trạm thu phí như “bẫy” người đi đường.

Theo người dân sinh sống gần trạm thu phí nói trên, vào ban đêm khu vực thiếu ánh sáng, dẫn đến xảy ra các vụ ô tô va chạm vào trụ bê tông, không ít trường hợp người đi xe máy té ngã vì thắng gấp.

Ông Nguyễn Như Phong (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, gia đình ở bên quốc lộ 1K nên thường xuyên chứng kiến tai nạn giao thông, chủ yếu vào ban đêm. "Ban đêm, khu vực trạm thu phí không có đèn, thiếu ánh sáng. Nhiều trường hợp khi đến gần mới phát hiện trụ bê tông ở trạm thu phí, phải thắng gấp dẫn đến bị té ngã. Vào thời điểm này của năm trước, một chiếc xe tải lớn lao lên vỉa hè, tông vào nhà dân khi đến trạm thu phí trong điều kiện thiếu ánh sáng”, ông Phong nhớ lại.

Trong khi đó, anh Hà Tiến Bình (nhà ở đường Ống Nước Thô, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết thêm: “Trước đây, khi trạm thu phí trên quốc lộ 1K còn hoạt động, có đèn cảnh báo, đường được duy tu, quét dọn nên ít xảy ra tai nạn. Kể từ khi hết thu phí, đường như kiểu “cha chung không ai khóc”, tính mạng người đi đường luôn bị đe dọa”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ giữa năm 2020, hai trạm thu phí trên quốc lộ 1K (trong đó có điểm thuộc tỉnh Bình Dương) dừng thu sau khi hoàn vốn cho nhà đầu tư. Dù dừng thu phí nhưng đến nay trạm vẫn “án ngữ” không được di dời.

Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An Phạm Văn Bảy cho biết, thời gian qua địa phương nhiều lần kiến nghị và có văn bản gửi đến cấp trên về việc khắc phục, sửa chữa các hạng mục hạ tầng giao thông trên quốc lộ 1K. Theo ông Bảy, cử tri trên địa bàn liên tục phản ánh và đề nghị ngành chức năng ngoài việc nâng cấp đường, khẩn trương tháo dỡ trạm thu phí đã dừng hoạt động, đảm bảo an toàn cho phương tiện tham gia giao thông. “Người dân, chính quyền nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay đơn vị quản lý và khai thác quốc lộ 1K vẫn chưa có động thái khắc phục theo nguyện vọng”, lãnh đạo TP Dĩ An nói.

Ông Nguyễn Thanh Thuận - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Dương cho biết, quốc lộ 1K là trục giao thông quan trọng kết nối các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM, với mật độ phương tiện lưu thông cao. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn giao thông trên đường này chưa được đơn vị quản lý đặc biệt quan tâm. Theo ông Thuận, quốc lộ 1K không phải địa phương khai thác, quản lý mà do Khu quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT).

“Sở đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về việc thống nhất giải pháp bảo đảm an toàn trên quốc lộ 1K đoạn qua Bình Dương. Đại diện các đơn vị, địa phương đề nghị đơn vị quản lý sớm khắc phục bất cập như biển báo đường bộ xuống cấp, đèn tín hiệu giao thông thường xuyên hư hỏng, ngập nước cục bộ khi trời mưa, hệ thống chiếu sáng hoạt động không ổn định, tháo dỡ trạm thu phí đã dừng hoạt động… Sở đã có văn bản tham mưu UBND tỉnh xem xét, tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục bàn giao quốc lộ 1K cho địa phương quản lý trong thời gian sớm nhất. Trước đó, Bình Dương đã đề nghị Bộ GTVT giao quốc lộ 1K đoạn qua địa bàn để quản lý nhưng chưa được bàn giao”, lãnh đạo Sở GTVT Bình Dương thông tin.

Đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ IV.2 cho biết, trong năm 2022, Khu quản lý đường bộ IV đã triển khai sửa chữa hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, mặt đường và hệ thống bảo đảm an toàn trên quốc lộ 1K; tuy nhiên do nguồn kinh phí có hạn nên trước mắt chỉ bảo đảm chiếu sáng khoảng 45% trên tuyến.

“Văn phòng Quản lý đường bộ IV.2 sẽ tham mưu và báo cáo Khu quản lý đường bộ IV sớm có phương án sửa chữa hệ thống chiếu sáng, mặt đường. Hiện nay, Khu quản lý đường bộ IV đang lập hồ sơ tháo dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 1K trình Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt. Sau khi có quyết định, đơn vị quản lý sẽ tiến hành tháo dỡ trạm thu phí”, đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ IV.2 cho hay.

Đại diện Công an TP Dĩ An cho biết, tính từ cuối năm 2021 đến đầu tháng 3/2023, trên tuyến quốc lộ 1K đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 7 người chết và 21 vụ va chạm giao thông, làm 25 người bị thương. Qua phân tích các vụ tai nạn, cơ quan chức năng nhận định ngoài lỗi chủ quan của tài xế, việc mặt đường xuống cấp, hệ thống đèn chiếu sáng, tín hiệu giao thông không hoạt động cũng là những nguyên nhân gián tiếp.