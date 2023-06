TPHCM và Bình Dương thống nhất đầu tư đường ‘mạng nhện’

TPO - Tới đây, TPHCM và tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp đầu tư xây dựng nhiều dự án đường giao thông tại khu vực giáp ranh. Theo đánh giá của hai địa phương, với hệ thống đường “mạng nhện”, sẽ giúp TPHCM và Bình Dương gần nhau hơn, tạo lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 16/6, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương này thống nhất với đề xuất của TP Thủ Đức (TPHCM) về việc hai địa phương hợp tác triển khai xây dựng các đường kết nối ở khu vực giáp ranh.

Cụ thể, ngoài việc nâng cấp các đường kết nối hiện hữu, TPHCM và Bình Dương phối hợp xây mới nhiều đường, cầu theo mô hình “mạng nhện”. Theo đề xuất của TP Thủ Đức, để giúp TPHCM và Bình Dương gần nhau hơn, tạo lực phát triển kinh tế - xã hội, sớm “bắt tay” xây dựng đường Đào Trinh Nhất (TP Thủ Đức) nối đường An Bình (TP Dĩ An), có chiều dài 1,39km, trong đó đoạn qua TP Dĩ An dài 1,09km, lộ giới quy hoạch 34m để thuận lợi kết nối giữa hai tỉnh, thành.

Đường ĐT 743B (Bình Dương) kết nối với đường Bình Chiểu (TP Thủ Đức), cao tốc TPHCM - Chơn Thành. Đường này dự kiến có chiều dài hơn 12km, trong đó đoạn qua tỉnh Bình Dương khoảng 11,44km, lộ giới theo quy hoạch 60m.

TP Thủ Đức đề xuất, làm đường đấu nối đoạn đường dự phóng Nam Khu chế xuất Linh Trung 2 (TP Thủ Đức) và đường Vĩnh Phú 32 (TP Thuận An) dài 2,5km, trong đó đoạn qua tỉnh Bình Dương dài 2,1km, quy hoạch lộ giới 23m.

Đấu nối đoạn đường N3 (TP Thủ Đức) và đường Vĩnh Phú 41 (TP Thuận An) dài 2,6km, trong đó đoạn qua tỉnh Bình Dương dài 2,3km, quy hoạch đường 24m.

Tại đường N1 (TP Thủ Đức) nối thông với đường Bình Hoà 1 (TP Thuận An) dài khoảng 1km, trong đó đoạn qua Bình Dương dài 850m, đầu tư mở rộng theo lộ giới quy hoạch 26m.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương cũng thống nhất với TPHCM về việc Nâng cao tĩnh không cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Phước 1 để vận chuyển hàng hóa trên sông Sài Gòn. Đẩy nhanh các thủ tục để sớm triển khai xây dựng các dự án Nút giao Sóng Thần, dự án Nâng cấp mở rộng đường An Bình và cầu kết nối cầu vượt Sóng Thần.

Đối với dự án Nút giao Sóng Thần dài khoảng 1,2km. Dự kiến, tổng vốn đầu tư dự án này theo đề xuất hơn 3.800 tỷ đồng, trong đó chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng 2.408 tỷ đồng (TPHCM 471 tỷ đồng và Bình Dương 1.937 tỷ đồng). Hiện nay, cơ quan chức năng Bình Dương và TPHCM đang xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường An Bình có chiều dài 1,36km (trong đó phần đường thuộc tỉnh Bình Dương có chiều dài 1,08km, còn lại thuộc TPHCM). Tổng mức đầu tư dự án này theo đề xuất là 1.693 tỷ đồng (trong đó phần mức đầu tư của tỉnh Bình Dương là 1.501 tỷ đồng, phần còn lại thuộc TPHCM).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, ngoài các dự án kể trên, địa phương này sẽ phối hợp TPHCM nghiên cứu triển khai xây dựng cầu Tân An để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực đường Tỉnh lộ 8 qua cầu Phú Cường (khu vực TP Thủ Dầu Một, Bình Dương nối huyện Củ Chi, TPHCM).

Ngoài ra, TPHCM và tỉnh Bình Dương cùng nghiên cứu phát triển đô thị dọc sông Sài Gòn giữa hai địa phương, nhất là trên tuyến sông Sài Gòn qua địa bàn Q.12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi (TPHCM) và TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).