TPHCM tiết kiệm trên 523 triệu kWh

Từ đầu năm 2023 đến nay, TPHCM đã tiết kiệm được 523,34 triệu kWh, tăng 13,66% so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả như trên, Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TPHCM.

Theo đó, EVNHCMC đã phối hợp với các sở, ban, ngành để nâng cao nhận thức và hành động của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình về sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị “Người tiêu dùng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trên địa bàn TPHCM”.

Ngoài ra, ngành điện phối hợp Sở Công Thương, Thành đoàn TPHCM tổ chức hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất; phối hợp với Sở Công Thương, Mạng lưới tiết kiệm điện Việt Nam (VESN) tổ chức Hội nghị “Các giải pháp cung ứng và tiết kiệm điện năm 2023”; phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết “Tiết kiệm điện thành thói quen”. Đặc biệt, phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khách hàng lớn phát động phong trào cung ứng và tiết kiệm điện 2023.

EVNHCMC cũng phối hợp cùng Sở Công Thương và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lễ phát động “Giải thưởng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TPHCM”. Chương trình nhằm tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp với Sở Công Thương, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức triển khai xây dựng hướng dẫn đo lường và đánh giá kết quả chương trình tiết kiệm điện TPHCM.

Đồng thời, triển khai các chương trình tiết kiệm điện vì an sinh xã hội như: Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội; tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm; chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn; chung tay sử dụng năng lượng xanh…Quá trình triển khai, ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của người dân và doanh nghiệp đã từng bước được nâng cao.

Để đảm cung cấp điện đầy đủ trong các tháng cuối năm 2023 và cả năm 2024 theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNHCMC đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Theo đó, EVNHCMC sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tình hình cung ứng điện cho TPHCM, vận động cộng đồng doanh nghiệp và người dân tiếp tục chung tay thực hiện “Tiết kiệm điện thành thói quen” theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025.