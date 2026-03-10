TP.HCM: Thí sinh thi vào lớp 10 năm nay có thể đăng ký tối đa 8 nguyện vọng

HHTO - Năm học 2026 - 2027, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM dự kiến mỗi thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có thể đăng ký tối đa 8 nguyện vọng.

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 sẽ là kỳ thi đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập. Chính vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM (Sở GD&ĐT) sẽ tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 chung cho cả khu vực 1, 2 và 3. Kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) dự kiến được công bố trước ngày 31/3/2026.

Theo dự kiến, thí sinh tham dự kỳ thi năm nay có thể đăng ký tổng cộng 8 nguyện vọng ở ba loại hình lớp, bao gồm: Lớp chuyên, lớp tích hợp và lớp 10 thường.

Cụ thể, đối với lớp 10 tích hợp (lớp thuộc chương trình tiếng Anh theo Đề án 5696), thí sinh có thể thực hiện đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT có mở lớp tích hợp.

Năm học 2025 - 2026, TP.HCM có 10 trường THPT tuyển sinh chương trình lớp 10 tích hợp, bao gồm: Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học thực hành Sài Gòn, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Phú Nhuận, THPT Nguyễn Hữu Huân. Năm nay, thông báo riêng về tuyển sinh lớp 10 tích hợp sẽ được Sở GD&ĐT đưa ra sau khi hoàn thành kế hoạch tuyển sinh chính thức).

Bên cạnh đó, mỗi thí sinh sẽ được đăng ký 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên trong số 4 trường THPT chuyên gồm: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (thuộc khu vực 1 – TP.HCM cũ), THPT chuyên Hùng Vương (thuộc khu vực 2 - Bình Dương cũ) và THPT chuyên Lê Quý Đôn (thuộc khu vực 3 - Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Ngoài ra, đối với lớp 10 chương trình phổ thông bình thường, thí sinh sẽ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng với thứ tự ưu tiên giảm dần, trong đó nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất.

Hiện Sở GD&ĐT đã có văn bản xin phép UBND TP để tổ chức thi lớp 10 vào ngày 1 và 2/6/2026.

Dự kiến, TP.HCM sẽ có ít nhất 70% học sinh hoàn thành chương trình THCS vào lớp 10 công lập, tức sẽ có khoảng 120.000 học sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm nay.