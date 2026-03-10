Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

TP.HCM: Thí sinh thi vào lớp 10 năm nay có thể đăng ký tối đa 8 nguyện vọng

Endiez (tổng hợp)

HHTO - Năm học 2026 - 2027, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM dự kiến mỗi thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có thể đăng ký tối đa 8 nguyện vọng.

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 sẽ là kỳ thi đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập. Chính vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM (Sở GD&ĐT) sẽ tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 chung cho cả khu vực 1, 2 và 3. Kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) dự kiến được công bố trước ngày 31/3/2026.

Theo dự kiến, thí sinh tham dự kỳ thi năm nay có thể đăng ký tổng cộng 8 nguyện vọng ở ba loại hình lớp, bao gồm: Lớp chuyên, lớp tích hợp và lớp 10 thường.

Cụ thể, đối với lớp 10 tích hợp (lớp thuộc chương trình tiếng Anh theo Đề án 5696), thí sinh có thể thực hiện đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT có mở lớp tích hợp.

Năm học 2025 - 2026, TP.HCM có 10 trường THPT tuyển sinh chương trình lớp 10 tích hợp, bao gồm: Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học thực hành Sài Gòn, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Phú Nhuận, THPT Nguyễn Hữu Huân. Năm nay, thông báo riêng về tuyển sinh lớp 10 tích hợp sẽ được Sở GD&ĐT đưa ra sau khi hoàn thành kế hoạch tuyển sinh chính thức).

Bên cạnh đó, mỗi thí sinh sẽ được đăng ký 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên trong số 4 trường THPT chuyên gồm: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (thuộc khu vực 1 – TP.HCM cũ), THPT chuyên Hùng Vương (thuộc khu vực 2 - Bình Dương cũ) và THPT chuyên Lê Quý Đôn (thuộc khu vực 3 - Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Ngoài ra, đối với lớp 10 chương trình phổ thông bình thường, thí sinh sẽ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng với thứ tự ưu tiên giảm dần, trong đó nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất.

Hiện Sở GD&ĐT đã có văn bản xin phép UBND TP để tổ chức thi lớp 10 vào ngày 1 và 2/6/2026.

Dự kiến, TP.HCM sẽ có ít nhất 70% học sinh hoàn thành chương trình THCS vào lớp 10 công lập, tức sẽ có khoảng 120.000 học sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm nay.

Endiez (tổng hợp)
#Thi tuyển vào 10 #tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2026 #Thi tuyển sinh vào 10 tại TP.HCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục