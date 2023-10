TPHCM kiểm tra pháp lý hơn 80 sàn giao dịch bất động sản

TPO - Từ nay đến hết ngày 15/11, các sàn giao dịch bất động sản như CBRE, Savills Việt Nam, Danh Khôi – DKS, Khải Hoàn, Phú Mỹ Hưng, An Gia Hưng, An Gia… nằm trong danh sách kiểm tra pháp lý thành lập, nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo do Sở Xây dựng TP HCM triển khai.