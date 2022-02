TPHCM chuẩn bị tốt cho bậc mầm non, tiểu học trở lại trường

TP - Chưa đầy 1 tuần nữa là các trường mầm non, tiểu học tại TPHCM sẽ đón học sinh trở lại trường sau gần 10 tháng ở nhà do ảnh hưởng của dịch bệnh COVD-19. Các trường đang dốc toàn lực vệ sinh lớp học.

Vừa hết Tết, ngày làm việc đầu tiên của các giáo viên Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu, quận 12 là quét dọn lớp học, lau chùi bàn ghế, cửa sổ... Nhiều thầy cô ướt đẫm mồ hôi, áo quần lấm lem bụi bẩn nhưng ai nấy vui cười hớn hở vì sắp được dạy học tại lớp.

Bà Mai Thị Xuân, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết, trong đợt dịch vừa qua, trường được trưng dụng làm điểm tiêm vắc xin, làm nơi ở của tình nguyện viên chống dịch nên ít nhiều cũng bị xuống cấp. Trường đã được Phòng GD&ĐT quận quan tâm cho sửa chữa sớm và thay mới bàn ghế ở một số lớp học.

“Công việc dọn dẹp, vệ sinh lớp học tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất vất vả do gần 10 tháng trường không hoạt động, bụi bám từng mảng từ bàn ghế đến cửa sổ. Các thầy cô dọn sạch lớp bụi để học sinh có chỗ ngồi sạch sẽ”, bà Xuân nói.

Trong khi đó, với các trường mầm non tư thục, việc dọn dẹp, sửa chữa trường lớp gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí. Bà Nguyễn Hoàng Lăng Viên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Đức, cho hay, sau gần 10 tháng trường không hoạt động, nhiều đồ chơi, la phông trần nhà, thảm sân chơi… đã hư hỏng nặng buộc phải thay mới.

“Kinh phí sửa chữa, thay mới cũng vài trăm triệu nhưng lúc này, trường còn hoạt động được là còn cứu được, còn may mắn hơn nhiều trường khác không trụ được buộc phải giải thể”, bà Viên nói. Qua khảo sát, hầu hết phụ huynh đã đăng ký cho con trở lại trường vào tuần tới.

Đón sớm

Theo kế hoạch, ngày 14/2 mới đón học sinh trở lại trường học tập nhưng do mong muốn của phụ huynh cũng như đã chuẩn bị kỹ các phương án đảm bảo an toàn, nhiều trường đã chủ động đón học sinh từ ngày 7/2.

Bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Tạo, quận Bình Tân, cho hay, từ trước nghỉ Tết, trường đã tổ chức họp phụ huynh và thông báo sẽ dạy học cho học sinh lớp 6 từ ngày 7/2. Kế hoạch này nhận được nhiều phụ huynh đồng thuận.

Là một trong những học sinh lớp 6 đầu tiên của TPHCM được đến trường học trực tiếp, em Lê Trần Phượng Tiên, học sinh lớp 6 Trường THCS Tân Tạo, vui mừng nói: “Học trực tiếp rất khác với trực tuyến, không khí học sôi nổi, các bạn giơ tay phát biểu nhiều, từ đó em cũng hào hứng học hơn”.

Đối với khối tiểu học và mầm non, đa số các trường đúng ngày 14/2 mới mở cửa đón học sinh học trực tiếp. Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, cho hay, trong tuần đầu tiên, trường sẽ tổ chức cho khối 1, 2, 5 học bán trú 3 ngày, còn khối 3, 4 là 2 ngày. Sau đó, căn cứ tình hình thực tế sẽ có phương án phù hợp.

Bà Mai Thị Xuân, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Phạm Văn Chiêu, thông tin, theo khảo sát, hơn 80% phụ huynh đồng ý cho con đến trường từ ngày 14/2; tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với các đợt khảo sát trước đó.

“Trường cũng có hơn 40 học sinh theo bố mẹ về quê trong đợt dịch vừa rồi và đến nay chỉ còn 7 em chưa vào lại thành phố nhưng phụ huynh cũng hứa sẽ cho con đi học trong tuần tới”, bà Xuân nói. Trong 1- 2 tuần đầu, giáo viên sẽ vừa dạy vừa phân loại học sinh để từ đó có phương pháp dạy học phù hợp với các em.

Tại Trường Mầm non Sơn Ca 8, quận 12, lãnh đạo nhà trường cho biết, trong 1-2 tuần đầu tiên, nhà trường đón trẻ lệch giờ, phân luồng nhằm đảm bảo giãn cách.

“Phụ huynh sẽ giao con ở cổng và giáo viên sẽ dẫn về lớp. Do nghỉ học quá lâu nên nhiều trẻ sẽ không muốn đi học, có thể trẻ sẽ khóc, do đó các cô phải bế về lớp, nên trường không đủ nhân sự để tổ chức ăn sáng cho trẻ”, vị này nói.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TPHCM, từ ngày 7/2, các cơ sở giáo dục chuẩn bị đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1-6. Thời gian các em đi học trực tiếp sẽ bắt đầu từ ngày 14-20/2, tùy theo cấp độ dịch từng địa bàn và từng khối lớp.