TPHCM bảo vệ an toàn trường học

TPO - Hôm nay (21/2) Bắc Bộ và Thanh Hóa trời vẫn tiếp tục rét hại với nền nhiệt độ giảm so với ngày hôm qua, thấp nhất phổ biến 7-10 độ C, vùng núi 2-5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Mưa dông sẽ chỉ còn diễn ra ở khu vực này trong sáng nay, do khối không khí lạnh suy yếu dần.