TP Châu Đốc giãn cách theo chỉ thị 15, tạm gác kỳ thi tốt nghiệp THPT

TPO - Diễn biến dịch COVID-19 tại An Giang đang rất phức tạp, một số ca nhiễm mới chưa xác định được nguồn lây.

Ngày 5/7, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp trực tuyến với các thành viên Ban chỉ đạo các huyện, thị và thành phố về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tính đến sáng nay, tỉnh An Giang đã ghi nhận 80 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó, số ca mắc trong tỉnh là 45 trường hợp bao gồm huyện An Phú 34 trường hợp; TP Châu Đốc 9 trường hợp; huyện Châu Phú 1 trường hợp; TP Long Xuyên 1 trường hợp; còn lại là 35 trường hợp được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Mới nhất là trường hợp của tài xế L.N.S ở TP Châu Đốc. Trước đó, khoảng 15h30 ngày 4/7, ông S.test nhanh tại Bệnh viện Nhật Tân (TP Châu Đốc) và có kết quả dương tính với SAR-CoV-2. Từ đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Châu Đốc đã truy vết được 31 trường hợp tiếp xúc gần với ông này. Trong đó, phát hiện trường hợp L.H.Đ (31 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) dương tính sau khi test nhanh.

Quá trình điều tra dịch tễ được biết, ông Đ. là chủ nhà xe vận tải trái cây. Hằng ngày ông Đ. cùng ông S và 1 người khác đi thu mua trái cây theo tuyến đường Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng rồi vận chuyển về Tịnh Biên để giao hàng đi Campuchia.

Qua khoanh vùng, truy vết, bước đầu ngành chức năng xác định được 51 trường hợp F1 của 9 trường hợp dương tính nói trên. Tất cả các F1 này đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Phát biểu tạị cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhận định, tình hình dịch tại huyện An Phú đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, hiện nay do tại TP Châu Đốc và huyện Châu Phú đã xuất hiện dịch nên Ban chỉ đạo cần tiếp tục tập trung để dập dịch triệt để tại An Phú. Khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần các ca nghi nhiễm tại TP Châu Đốc và huyện Châu Phú.

Đồng thời, đề nghị ngành y tế phối hợp với TP Châu Đốc xác định nguồn lây nhiễm F0 đối với trương hợp tài xế L.N.S và truy vết những nơi người này vận chuyển trái cây đến địa bàn.

Đề nghị Khu Công nghiệp trong tỉnh cung cấp các danh sách tài xế vận chuyển hàng hoá hàng ngày có đi từ vùng dịch phải đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Bên cạnh đó, cần phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát đối với người, phương tiện từ vùng dịch đi vào địa bàn tỉnh. Phải đối chiếu chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thực hiện khai báo y tế; đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa phải xuất trình hóa đơn hàng hóa để kiểm tra dịch tễ, đồng thời phải thực hiện test nhanh. Riêng các tài xế sẽ được sẽ tổ chức cho xét nghiệm tại CDC An Giang nhằm đảm bảo an toàn trong cơ sở y tế.

Liên quan đến Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021, ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị ngành giáo dục rà soát lại danh sách các thí sinh là F1, F2 ở vùng dịch sẽ đưa vào thi đợt 2.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các ca dương tính trên địa bàn chưa xác định được nguồn lây. Do đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 6/7 đến khi tình hình dịch bệnh ổn định.

Theo đó, toàn TP Châu Đốc sẽ tạm dừng các hoạt động hội họp, lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí, tôn giáo tín ngưỡng, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng, đám tang không quá 30 người, đám cưới không quá 20 người và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Các cơ quan, công sở cũng giảm 50% số người làm việc, thay vào đó là làm việc trực tuyến.

Dừng hoạt động các quán ăn, quán nước vỉa hè, cơ sở làm đẹp, phòng gym, tiệm cắt tóc gội đầu, dịch vụ karaoke, dịch vụ masage, khu vui chơi giải trí; các nhà hàng, quán cà phê, giải khát chỉ được bán mang đi.

Bên cạnh đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020-2021 sẽ diễn ra vào ngày 7 - 8/7 cũng gác lại và chờ thông báo sau.

Đối với những địa bàn dịch diễn biến phức tạp, các yếu tố dịch tễ khó kiểm soát và dịch có nguy cơ lây lan rộng, Giám đốc Trung tâm y tế thành phố kịp thời tham mưu áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định. Trong trường hợp cần thiết sẽ tiến hành phong tỏa.