Toyota Vios 2023 - Khi ‘xe quốc dân’ hoàn thiện chính mình

Với những người còn phân vân Toyota Vios, bản nâng cấp 2023 rất đáng mua vì đáp ứng đúng thị hiếu cùng mức giá thấp hơn đời cũ (bản E).

Anh Bùi Lâm có lịch bảo dưỡng chiếc Vios đời 2017 tại một đại lý Toyota trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP.HCM, sáng ngày 14/5. Giống như mọi lần, trong lúc chờ đợi, anh đi dạo vài vòng showroom để tham khảo thông tin các mẫu xe mới. Nhưng lần này khác một chút, anh dành toàn bộ thời gian rảnh để tham khảo về Vios 2023, phiên bản mới của chiếc xe anh đang sử dụng.

Toyota Vios 2023 được công bố tại Việt Nam sáng ngày 10/5 với 3 phiên bản: E MT, E CVT và G CVT, giá bán lần lượt 479 triệu đồng, 528 triệu đồng và 592 triệu đồng. Như vậy, giá bán bản G CVT giữ nguyên, trong khi giá bán của bản E MT và E CVT giảm 10-14 triệu đồng.

Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), Toyota Vios 2023 được thay đổi mạnh mẽ thiết kế phía trước. Lưới tản nhiệt rộng và thấp học hỏi từ “đàn anh” Corolla Altis và Camry, kết hợp với đèn pha Bi-LED thiết kế sắc sảo và hầm hố. Bộ mâm 15 inch thiết kế mới và cản sau sơn đen tạo điểm nhấn.

Thiết kế mới nhận rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng hầu hết đều thay đổi quan điểm khi Vios 2023 chính thức ra mắt. Anh Bùi Lâm là một trong những người như vậy.

“Ban đầu nhìn những hình ảnh rò rỉ, đúng là chiếc xe không ấn tượng, nhưng nhìn trực tiếp mới thấy đẹp. Tôi tin nhiều người cũng sẽ giống tôi”, anh Lâm chia sẻ.

Ngoài giá trị về mặt thẩm mỹ, Toyota Vios 2023 cũng mang tới những nâng cấp thiết thực với người tiêu dùng. Bản E giờ giống hệt bản G ở ngoại thất vì đèn pha được đổi lên Bi-LED. Bên trong nội thất bổ sung đàm thoại rảnh tay và 2 cổng sạc Type-C cho hàng ghế sau.

Bản G nhận được nhiều nâng cấp nhất. Nội thất có thêm màn hình thông tin giải trí trung tâm 9 inch dạng nổi, ghế bọc chất liệu da mới có dải trang trí màu cam, lẫy chuyển số sau vô-lăng và 2 cổng sạc Type-C cho hàng ghế sau. Bên cạnh đó là 2 tính năng đắt giá nhất, gồm cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo chệch làn đường.

“Tôi rất thích Toyota Vios 2023, vì những nâng cấp đúng những gì bản thân cần, nhưng giá bán lại không thay đổi, thậm chí là giảm nhẹ với 2 bản thấp. Đây là điều rất hiếm thấy”, anh Lâm nói.

Toyota Vios 2023 khiến anh Bùi Lâm nghĩ đến chuyện đổi xe. Chiếc Vios anh đang sử dụng đến nay đã 6 năm tuổi, đã đến lúc cần một chiếc xe nhiều tiện nghi và tính năng an toàn để phục vụ gia đình tốt hơn. Vios G CVT là phiên bản anh nhắm tới. Ngoài 2 tính năng an toàn được bổ sung ở đời 2023: cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, xe còn duy trì những tính năng an toàn hàng đầu trong phân khúc, gồm hệ thống 7 túi khí, ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, tương ứng tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP

Xem xe cùng thời điểm với anh Bùi Lâm, anh Văn Cường cũng tỏ ra thích thú với Toyota Vios 2023. Là dân kinh doanh dịch vụ vận tải đã sử dụng qua nhiều đời Vios, anh dự tính mua thêm 2 chiếc Vios E MT, vừa cho người khác thuê chạy dịch vụ, vừa tự chạy để kiếm thêm thu nhập.

Anh Cường thích Vios E MT vì phiên bản này không còn giống xe chạy dịch vụ. Trang bị bên ngoài cũng có đèn pha Bi-LED và mâm 15 inch 2 tông màu y hệt bản G. Hơn nữa, hàng ghế sau giờ đã có cổng sạc Type-C cho khách ngồi phía sau sử dụng. “Tính năng này trước đây anh em chạy dịch vụ thường phải độ chế, hoặc kéo dây từ hàng ghế trước tới ghế sau nếu khách có nhu cầu”, anh Cường nói.

Thậm chí, anh Cường còn thích phiên bản Vios 2023 tại Việt Nam hơn thế hệ mới đã ra mắt ở Thái Lan, Lào, Indonesia, Malaysia,...

Anh phân tích: “Thứ nhất, xe vẫn sử dụng khung gầm, thân vỏ, động cơ và nhiều linh kiện cũ nên cần thay thế cái gì cũng dễ dàng và chi phí rẻ. Vios hiện tại đã nhiều năm chứng minh được độ bền, an toàn, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cho đến dàn lạnh rất tốt. Còn với Vios thế hệ mới, chắc chắn tôi không thể yên tâm mua ngay thời điểm ra mắt như thế này, mà phải chờ một thời gian xem phản hồi của mọi người như thế nào”.