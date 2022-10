Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII

TPO - Sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, bế mạc. Đại hội thông qua Nghị quyết với 12 chỉ tiêu trọng tâm, bốn khâu đột phá và sáu đề án trọng điểm.

Tuổi trẻ Nghệ An đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Chặng đường 5 năm qua, tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương, thi đua thực hiện có hiệu quả ba phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn gồm: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và ba chương trình đồng hành gồm: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Tuổi trẻ Nghệ An đã xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó, đóng góp tích cực trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh và các chương trình do Trung ương Đoàn phát động. Từ thực tiễn sinh động và sôi nổi đó xuất hiện nhiều đoàn viên thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh của đời sống xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Tỉnh Đoàn Nghệ An xác lập 4 khâu đột phá chiến lược trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cụ thể: Đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An tích cực tham gia cải cách hành chính, chuyển đổi số; Phát huy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên tỉnh Nghệ An; Đẩy mạnh phong trào học tập ngoại ngữ trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi; Nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm năm tới, các cấp bộ Đoàn Nghệ An phấn đấu thực hiện nhiều chỉ tiêu, như: 7.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; các tổ chức Đoàn toàn tỉnh trồng mới 2.000.000 cây xanh; thanh niên được hỗ trợ vay vốn 50 tỷ đồng để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; 150 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ; 300.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và 30.000 thanh niên được Đoàn giới thiệu có việc làm; tối thiểu 500.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Đồng thời, phấn đấu kết nạp 140.000 đoàn viên mới; giới thiệu 30.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.