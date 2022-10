Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Tuổi trẻ Nghệ An đóng góp vào sự phát triển của tỉnh

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, 5 năm tới, tỉnh tập trung thực hiện mục tiêu “Trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2025, trở thành tỉnh khá trong cả nước vào năm 2030”. Các phong trào của Đoàn phải đổi mới, sáng tạo, nhạy bén thích ứng để vừa đáp ứng yêu cầu chính đáng của thanh niên, vừa đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, diễn ra phiên trọng thể.

Tham dự Đại hội, về phía Tỉnh ủy Nghệ An có ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Về phía Trung ương Đoàn có anh Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, và đại diện các phòng, ban chuyên môn T.Ư Đoàn.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An đã nêu cao truyền thống cách mạng, phát huy sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Các phong trào và chương trình hành động đã được tổ chức sôi nổi, phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia và để lại dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.

Tuổi trẻ tỉnh nhà cũng để lại dấu ấn đậm nét về tinh thần xung kích, tình nguyện chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn viên, thanh niên là y, bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ đã trực tiếp tham gia hoặc tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch; nhiều bạn trẻ đã sẵn sàng gác lại hạnh phúc cá nhân để xung phong đi chống dịch ở trong và ngoài tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, 5 năm tới là giai đoạn tỉnh tập trung cao độ các nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển “Trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2025, trở thành tỉnh khá trong cả nước vào năm 2030”. Các phong trào của Đoàn phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, nhạy bén thích ứng để vừa đáp ứng yêu cầu chính đáng của thanh niên, vừa đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tiên phong trong cuộc cách mạng công nghệ số

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, trong giai đoạn hiện nay, để định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên Nghệ An xác định và kiên định theo đuổi lý tưởng, lẽ sống cao đẹp, tổ chức Đoàn phải không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục. Chú trọng những câu chuyện sâu sắc về tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương thanh niên Nghệ An tiêu biểu qua các thời kỳ, các giá trị lịch sử, văn hoá đậm đà bản sắc của vùng đất “địa linh nhân kiệt” có danh xưng hơn 990 năm.

Ông Thái Thanh Quý cho biết, vừa qua, tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trọng tâm là phát triển cơ sở dữ liệu số, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số. Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp có tính cách mạng hướng đến thực hiện mục tiêu toàn diện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

“Tuổi trẻ Nghệ An hãy tiên phong đi đầu trong cuộc cách mạng này. Đây là tiền đề, động lực để tuổi trẻ Nghệ An đến với công nghệ số sâu rộng hơn, nhất là việc đưa giáo dục của đoàn trên nền tảng số; số hóa dữ liệu đoàn viên; đưa các sản phẩm khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên lên sàn thương mại điện tử; học tập, chia sẻ kinh nghiệm trực tuyến. Mỗi tổ chức đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên của tỉnh trở thành một hạt nhân tuyên truyền, hạt nhân sáng tạo và ứng dụng công nghệ số sẽ góp phần nâng tầm vị thế của Nghệ An trong cuộc cách mạng chuyển đổi số”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nói.

Nghệ An hiện là một trong những điểm đến của các nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế, đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực lao động có kỹ thuật, chất lượng cao. Dự báo, giai đoạn 2021 – 2025, nhu cầu sử dụng nhân lực có kỹ năng nghề trong tỉnh khoảng trên 300.000 người.

Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các cấp bộ Đoàn cần đặc biệt quan tâm đồng hành, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, học nghề, kỹ năng nghề, kỹ năng lao động, tác phong công nghiệp để sẵn sàng phục vụ cho quá trình phát triển của tỉnh; đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các nhà đầu tư; để thanh niên Nghệ An không phải rời quê hương lao động nơi xứ người.

Tại Đại hội, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027, bức trướng: “Tuổi trẻ Nghệ An: Đoàn kết – Bản lĩnh – Xung kích – Sáng tạo xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”.