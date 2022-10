Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương: Tuổi trẻ Nghệ An tham gia hiện thực hóa 'Khát vọng sông Lam'

TPO - Anh Ngô Văn Cương đánh giá cao những giải pháp cụ thể của Đoàn thanh niên Nghệ An trên hành trình hiện thực hóa “Khát vọng sông Lam” của tỉnh Nghệ An.

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, diễn ra phiên trọng thể. Anh Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương ghi nhận và biểu dương những kết quả của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Năm năm qua, cùng với những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An; công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã có những bước phát triển mới, khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt và tổ chức phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chung sức trẻ xây dựng quê hương Nghệ An giàu đẹp, văn minh.

Trong công tác giáo dục đã xuất hiện những mô hình, cách làm hay, sáng tạo về phương thức và nội dung, khai thác hiệu quả công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nghệ An thời kỳ mới” đã góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của xứ Nghệ; lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo được niềm tin, thúc giục thanh niên nỗ lực phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Nghệ An và cả nước.

Tổ chức Đoàn giương cao ngọn cờ trong chuyển đổi số

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được tiến hành trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Những mục tiêu, phương hướng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cùng với những vấn đề của thanh niên hiện nay đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2027 do Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn trình bày tại Đại hội đã tiếp thu nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, bám sát điều kiện của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đặc biệt đã có những giải pháp cụ thể của Đoàn thanh niên tham gia trên hành trình hiện thực hóa “Khát vọng sông Lam” của tỉnh Nghệ An.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cũng nêu một số vấn đề tuổi trẻ Nghệ An cần đặc biệt coi trọng, như: Công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ; phát huy tốt giá trị các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử; kế thừa truyền thống, khí phách hào hùng của cha anh - khí phách của một vùng đất địa - linh - nhân - kiệt, quê hương của phong trào “Xô - Viết Nghệ Tĩnh”, quê hương của Bác Hồ kính yêu.

Trong triển khai các phong trào, cần xác lập những giải pháp cụ thể, sáng tạo, có tính khả thi; luôn sẵn sàng xung phong đảm nhận những nội dung công việc mới và khó được các cấp ủy đảng và đoàn cấp trên giao phó; quan tâm việc phát triển nguồn lực con người, xung kích trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

“Tổ chức Đoàn cần triển khai nhiều giải pháp giúp thanh niên trau dồi tri thức, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, xây dựng tác phong công nghiệp hiện đại, kỹ năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số. Do vậy tổ chức Đoàn cần phải giương cao ngọn cờ trong chuyển đổi số”, anh Ngô Văn Cương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm là cầu nối hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong tìm kiếm việc làm. Tiếp tục quan tâm việc thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; khuyến khích thanh niên phát triển các mô hình kinh tế trong khu vực dịch vụ.

Đa dạng hóa các giải pháp tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên tôn giáo, thanh niên công nhân, thanh niên tại khu vực đô thị. Kiên trì, quyết liệt triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch với phương châm: “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộng”.

Tại Đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương chúc mừng và tin tưởng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An khóa XIII tiếp tục là tập thể lãnh đạo có đầy đủ phẩm chất, năng lực, đủ sức lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của nhiệm kỳ mới.