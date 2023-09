Tổ chức hội nghị tặng quà để bán thực phẩm chức năng giá trên trời

TPO - Phát hiện nhóm nhân viên đang tổ chức hội nghị tặng quà nhằm mục đích bán các mặt hàng thực phẩm chức năng với giá cao, cơ quan chức năng đã ngăn chặn kịp thời.

Ngày 20/9, ông Trần Đình Truyền - Chủ tịch UBND xã Thanh Nho (Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, địa phương này đã ngăn chặn kịp thời một nhóm nhân viên đến tổ chức hội nghị tặng quà nhưng thực chất để bán hàng thực phẩm chức năng với giá cao, không có giấy tờ nguồn gốc. Sau khi xác minh làm rõ sự việc, công an địa phương đã yêu cầu nhóm nhân viên đi khỏi địa bàn, tránh việc dụ dỗ người dân mua hàng.

Trước đó vào ngày 19/9, một nhóm nhân viên đến mượn Nhà văn hóa xóm Nho Tân (xã Thanh Nho) để tổ chức hội nghị tri ân cho gần 30 người của 3 xã Thanh Nho, Thanh Đức, Thanh Hòa.

Tại đây, nhóm nhân viên tiến hành tổ chức hội nghị rồi phát một số quà tặng giá trị thấp cho những người tham dự. Nhóm nhân viên này còn mang theo nhiều mặt hàng là các thực phẩm chức năng để bán cho người cao tuổi.

Nắm bắt thông tin, lãnh đạo xã Thanh Nho lập tức đến hiện trường kiểm tra sự việc và báo với công an xã. Được biết, nhóm người này là nhân viên của một công ty đóng ngoài địa bàn. Công an xã Thanh Nho sau đó đã mời những người này về trụ sở đồng thời báo lên Công an huyện để làm rõ sự việc.

“Nhóm này trước đó tự liên lạc với Hội Cựu giáo chức chứ không qua chính quyền địa phương. Khi nắm bắt được thông tin, chúng tôi lập tức đến kiểm tra và ngăn chặn kịp thời nên người dân trên địa bàn chưa mất tiền mua hàng”, ông Trần Đình Truyền nói.

Chủ tịch xã Thanh Nho cho biết thêm, trong chiều 19/9, Công an huyện Thanh Chương đã phối hợp đơn vị địa phương làm việc với nhóm nhân viên bán hàng nói trên. Qua làm việc và kiểm tra, những sản phẩm này không có một loại giấy tờ nào chứng nhận về nguồn gốc. Tuy nhiên, do chưa có quy định xử lý cụ thể nên cơ quan chức năng chỉ yêu cầu người dân đến trả hàng và lấy lại tiền.

“Các sản phẩm nhóm người này bán có giá rất cao. Sản phẩm thấp nhất là 2,5 triệu đồng. Trước đó họ đã tổ chức ở một số xã và bán cho 19 người ở xã Thanh Liên và Phong Thịnh. Chiều qua 19 người này biết thông tin nên đã đến trả hàng lấy lại tiền”, Chủ tịch xã Thanh Nho nói và cho biết, nhóm người này thường có chung cách tổ chức với mục đích đánh vào tâm lý người dân rồi bán hàng không rõ nguồn gốc với giá cao. Cụ thể, lúc đầu nhóm này sẽ tặng quà tri ân và chỉ bán hàng trong ít phút cuối rồi nhanh chóng rời đi. Khi người dân phát hiện ra sản phẩm không đúng như lời quảng cáo thì đã quá muộn.

Mới đây nhất vào ngày 15/9, một nhóm người đến tổ chức hội thảo, tặng quà tri ân cho người cao tuổi trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Nhóm người này dùng chiêu trò nạp tiền vào để nhận sản phẩm rồi sẽ được hoàn trả lại tiền.

Người dân tin tưởng nghe theo và nạp số tiền rất lớn để nhận sản phẩm thì nhóm người này lên ô tô bỏ đi. Ước tính người dân đã bỏ ra hơn 3 tỷ đồng để mua các sản phẩm của những người này. Điều đáng nói, những sản phẩm này không rõ nguồn gốc và có giá trị chênh lệch hàng chục lần với giá thị trường.

Ông Trần Đình Truyền - Chủ tịch xã Thanh Nho chia sẻ thêm, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt và không bị "sập bẫy" bởi chiêu trò lừa bán hàng.