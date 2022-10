Tỉnh nào có hai di sản thế giới?

icon Quảng Ninh

Câu trả lời đúng là đáp án C: Việt Nam hiện có tám di sản thế giới được UNESCO công nhận, bao gồm hai di sản thiên nhiên (vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng), năm di sản văn hóa (khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, thành nhà Hồ, quần thể di tích cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn), một di sản hỗn hợp (quần thể danh thắng Tràng An). Trong đó, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam, vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Phố cổ Hội An cách thành phố Ðà Nẵng về phía nam 28 km, ra đời vào khoảng nửa cuối thế kỷ 16. Nhờ kết hợp các nền văn hóa qua nhiều thời kỳ, là điển hình tiêu biểu của cảng thị châu Á truyền thống được bảo tồn hoàn hảo, đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1999. Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 69 km và gần thành cổ Trà Kiệu. Đây được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam. Năm 1999, UNESCO công nhận thánh địa Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới.