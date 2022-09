Hầu hết người dân nước châu Âu nào không có họ?

icon Zurich

icon Geneva

icon Bern

Câu trả lời là đáp án C: Zurich là thành phố lớn nhất Thụy Sĩ, nơi chất lượng cuộc sống được đánh giá hàng đầu thế giới. Geneva lại nổi tiếng vì là nơi đặt trụ sở lớn thứ hai của Liên Hợp Quốc (sau trụ sở chính ở New York, Mỹ) và trụ sở Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Do đó, khi nhắc đến Thụy Sĩ, nhiều người nghĩ ngay đến hai thành phố này. Tuy nhiên, thủ đô của Thụy Sĩ là Bern, thành phố đông dân thứ tư cả nước.