Thảm họa núi lửa nào ở Indonesia cướp đi 35.000 người?

icon Indonesia

icon Malaysia

icon Myanmar

Câu trả lời đúng là đáp án A: Indonesia là nước rộng nhất về diện tích các nước Đông Nam Á, thứ 3 châu Á và thứ 14 thế giới, gấp ba nước rộng thứ hai khu vực. Indonesia gồm 13.487 hòn đảo, khoảng 6.000 trong số đó không có người ở. Các hòn đảo nằm rải rác ở cả hai phía đường xích đạo. Năm hòn đảo lớn nhất là Java, Sumatra, Kalimantan (phần Borneo thuộc Indonesia), New Guinea (cùng chung với Papua New Guinea), và Sulawesi. Indonesia có biên giới trên bộ với Malaysia trên hòn đảo Borneo và Sebatik, Papua New Guinea trên đảo New Guinea, và Đông Timor trên đảo Timor. Indonesia cũng có chung biên giới với Singapore, Malaysia, và Philippines ở phía bắc và Australia ở phía nam bằng một dải nước hẹp. Thủ đô, Jakarta, nằm trên đảo Java là thành phố lớn nhất nước, sau đó là Surabaya, Bandung, Medan, và Semarang. Với đặc điểm địa lý trên, Indonesia được mệnh danh là “Xứ sở vạn đảo”.