Tỉnh Đoàn TT-Huế triển khai chương trình Tháng Ba biên giới tại huyện miền núi A Lưới

TPO - Tại chương trình, Tỉnh Đoàn phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân và các đồn biên phòng tuyến biên giới huyện A Lưới, tặng thiết bị văn phòng, khánh thành công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc”,…

Ngày 16/3, tại xã Hồng Thái, huyện A Lưới, Tỉnh Đoàn phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023.

Theo chị Hoàng Thị Thùy Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế, chương trình “Tháng Ba biên giới” là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, hướng tới người dân, chiến sĩ tại các vùng biên giới, hải đảo.

Thực hiện chỉ đạo của T.Ư Đoàn và T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam của tỉnh đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đẩy mạnh tổ chức nhiều hoạt động hướng về cán bộ, chiến sĩ tại các đồn biên phòng và người dân tại các xã bãi ngang ven biển của tỉnh như tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới; tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa, thăm hỏi giữa Đoàn, Hội các cấp, đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng.

Đây cũng là dịp để các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức các hoạt động xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong đảm nhận, triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, đồng hành cùng người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi; tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân và 4 đồn biên phòng trên tuyến biên giới huyện A Lưới.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, trao một máy in văn phòng là quà tặng của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh TT-Huế và 5 phần quà khác dành cho các cán bộ, chiến sĩ biên phòng Đồn Biên phòng Nhâm (xã Nhâm, huyện A Lưới).

Một số hình ảnh tại chương trình "Tháng ba biên giới"