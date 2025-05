TIN NHANH: Diễn biến bất ngờ vụ chi quỹ phụ huynh gần 200 triệu đồng ở Thanh Hóa

TPO - Sáng 27/5, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tiếp tục triển khai ghi hình lưu động nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Trong hơn 2h, tổ công tác đã ghi nhận 20 trường hợp vi phạm.

TPO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 27/5, Bắc Bộ xu hướng tăng nhiệt dần, nhưng trời vẫn khá dịu mát có mưa vài nơi. Thủ đô Hà Nội có diễn biến tăng nhiệt với mức nhiệt cao nhất 30 độ C.

TPO - Video bàn thắng Công an Hà Nội vs Hà Nội FC, vòng 24 LPBank V-League 2025. Hà Nội FC xuất sắc đánh bại Công an Hà Nội trong thế trận mất người, qua đó tiếp tục bám đuổi Thép Xanh Nam Định trong cuộc đua vô địch.