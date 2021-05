Tìm thấy mẹ ruột sau 50 năm, hóa ra là diễn viên trong bộ phim yêu thích

TPO - Một phụ nữ ở Mỹ đã tìm thấy mẹ ruột sau 50 năm, không thể ngờ đó là diễn viên chính trong bộ phim truyền hình yêu thích của cô lúc nhỏ.

Mới đây, show “Today” của NBC (Mỹ) có mời đến trường quay hai vị khách mời đặc biệt, nữ diễn viên Lynne Moody và con gái Lisa Wright. Trong chương trình, hai mẹ con chia sẻ về hành trình nhận lại nhau sau 50 năm xa cách.

Lisa Wright được nhận nuôi từ khi mới lọt lòng mẹ. Trong suốt 50 năm, cô không có ý định tìm kiếm người thân ruột thịt. Nhưng, Wright đã thay đổi suy nghĩ sau khi được làm mẹ và trải qua những khó khăn trong quá trình nuôi con trưởng thành.

“Mẹ (mẹ nuôi) nói với tôi rằng, ‘Mẹ ruột của con yêu con, nhưng khi đó bà ấy còn rất trẻ. Bà ấy biết bản thân không thể chăm sóc cho con. Trong khi mẹ thực sự muốn có con. Đó là lý do tại sao mẹ ruột của con để cho mẹ chăm sóc con. Con không bị bỏ rơi. Đó là điều tốt nhất cho con thời điểm đó’”, Wright kể.

Theo Today, con trai của Wright đã gợi ý tiến hành xét nghiệm ADN để xác định về gốc gác của cô. May mắn, kết quả ADN đã giúp Wright tìm được gia đình không rõ tung tích suốt nhiều thập kỷ.

Đầu tiên, Wright nhận được thông tin về bác ruột. Hai bên liên lạc với nhau vài ngày sau đó. Trong cuộc gọi, Wright biết được ngày sinh chính xác là vào 12/10/1964, mẹ ruột có cô khi còn rất trẻ và sau khi cho cô làm con nuôi, bà đến Los Angeles để theo đuổi “giấc mơ Hollywood”. Wright kể, người bác đã nói với cô rằng: “Con là cháu gái của bác. Chúng tôi đang tìm kiếm con. Tất cả chúng tôi đang tìm kiếm con”.

Không lâu sau cuộc trò chuyện với bác, Wright nhận được cuộc gọi từ mẹ ruột của cô. “Một giọng nói ở đầu dây bên kia nói, ‘Đây có phải là con gái tôi không?’. Sau đó tôi lên tiếng, ‘Chúa ơi, đây có phải mẹ của con không’. Bà ấy liền đáp lại, ‘Vâng, con yêu, là mẹ của con đây’. Đó là một cảm giác khó tả nhất mà tôi từng trải qua”, cô chia sẻ.

Lúc đó, Wright mới biết, mẹ ruột của cô là nữ diễn viên Lynne Moody. Đáng nói hơn, bà tình cờ đóng vai chính trong một trong những bộ phim truyền hình yêu thích của Wright lúc còn nhỏ. “Tôi từ lâu về trước đã xem mẹ tôi trên TV mà tôi thậm chí không biết điều đó. That's My Mama – đó là bộ phim phải xem của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều chờ đón xem ‘That's My Mama’ mỗi tuần. Và ai có biết điều đó không? Không thể tin đó là mẹ tôi”, Wright phấn khích trước sự trùng hợp đó.

Vì hồ sơ nhận nuôi Wright bị khóa, Moody không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái mình. Trải lòng trên Today, bà cho biết, không có thêm người con nào khác và từng mơ về một ngày bà có thể tìm được Wright.

“Khi con bé chào đời. Họ che mặt để tôi không thể nhìn thấy con bé, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của con bé. Tất cả những gì tôi có thể nói là, ‘Mẹ xin lỗi con yêu’. Với tư cách một người mẹ, bạn sẽ không bao giờ quên được. Trong suốt 50 năm qua, tất cả những gì tôi làm là cố gắng học cách sống chung với nó. Tôi không biết liệu con bé có đói không, con bé còn sống hay không, có hạnh phúc không và có được nhận nuôi không. Khi tôi biết con bé là con gái tôi, tôi như trở lại thời khắc đang sinh con. Vì bị hụt chân nên tôi nằm trên sàn trong tư thế bào thai, la hét và khóc”, Moody bộc bạch.

Lynne Moody (SN 1946), tên thật là Emmalyn Paulette Moody, sinh ra tại Detroit, Michigan, Mỹ. Bà là diễn viên truyền hình và điện ảnh Mỹ, bắt đầu sự nghiệp vào đầu những năm 1970. Moody được biết đến nhiều nhất với vai Tracy Curtis–Taylor trong bộ phim sitcom “That's My Mama” (1974–1975) của ABC. Ngoài ra, bà còn tham gia một số phim khác như “Irene Harvey in Roots” (1977), “Roots: The Next Generations” (1979) và “Patricia Williams in Knots Landing” (1988–1990)…

Về đời tư, Moody chưa từng kết hôn. Năm 18 tuổi, bà sinh con gái Lisa Wright và cho làm con nuôi. Tháng 6/2018, Moody được đoàn tụ với con gái. Trước khi Wright chủ động tìm mẹ, Moody đã dành nhiều năm để tìm kiếm con gái.

Tú Oanh