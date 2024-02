Tìm người mua 224 tấn vé xổ số Sóc Trăng

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng chuẩn bị đưa ra bán đấu giá 224 tấn vé xổ số được chặt góc, cùi vé xổ số với giá khởi điểm 3.000 đồng/kg.

Ngày 26/2, Hội đồng Tiêu huỷ cùi vé và vé sổ xổ không tiêu thụ hết, hết thời gian lưu trữ thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã có Thông báo số 09/TB-XSKT, về việc lựa chọn tổ chức thực hiện thanh lý giấy vụn năm 2024.

Theo đó, tên tài sản bán đấu giá gồm: Vé xổ số được chặt góc, giấy couché bóng định lượng 130gms; mặt trước in hình ảnh, trang PE cục bội mặt lưng in 1 màu (chữ và số) và cùi vé là giấy giấy couché định lượng 130gms, in một màu.

Tổng số lượng vé và cùi vé có trọng lượng khoảng 224 tấn. Số giấy vụn sẽ được xuất thành nhiều đợt và khối lượng thực sẽ được xác định qua các đợt.

Theo Hội đồng Tiêu hủy cùi vé và vé sổ xố không tiêu thụ hết, hết thời gian lưu trữ, giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 3.000 đồng/kg, đã bao gồm thuế VAT; tổng tài sản đấu giá là 672 triệu đồng. Chi phí bốc xếp và vận chuyển do bên trúng đấu giá tự chi trả.