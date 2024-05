Tiger Woods từ chối giải nghệ

TPO - Huyền thoại Tiger Woods khẳng định “chiến đấu đến cùng”, bất chấp ý kiến cho rằng anh nên giải nghệ sau thất bại tại PGA Championship 2024.

Tiger Woods nhận suất đặc cách PGA Championship 2024 bởi "những thành tựu của anh" đối với giải đấu danh giá này. Tay golf 48 tuổi từng giành 4 danh hiệu PGA Championship trong sự nghiệp, vào các năm 1999, 2000, 2006 và 2007. Trong đó, danh hiệu PGA Championship thứ hai năm 2000, cũng diễn ra trên sân Valhalla Golf Club.

Woods đã không tham dự PGA Championship kể từ năm 2020. Anh không thi đấu vào năm 2021 và 2023, và rút lui vào năm 2022 vì lý do sức khoẻ. Những khó khăn gần đây của Woods đã được truyền thông đưa tin rộng rãi, đặc biệt là sau khi dính chấn thương nghiêm trọng trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 2021. Kể từ đó, anh phải tính toán, cân đối lịch thi đấu sao cho phù hợp với thể trạng. Trong 24 tháng qua, Siêu Hổ chỉ tham gia 8 giải đấu.

Tại PGA Championship 2024, Tiger Woods bị loại với tổng điểm (+7) qua hai vòng đấu (72 gậy và 77 gậy), đứng vị trí 133 trong tổng số 156 golfer tham gia tranh tài. Siêu Hổ vượt 6 gậy so với mốc cắt loại và không thể bước tiếp vào hai vòng đấu quan trọng cuối tuần.

Tháng trước, Tiger Woods qua cắt loại The Masters 2024 nhưng chỉ cán đích ở vị trí cuối bảng chung cuộc. Chứng kiến kết quả thi đấu không tốt của Woods ở những giải major, nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn tự đặt câu hỏi, liệu rằng đã đến thời điểm golfer 48 tuổi kết thúc cuộc chơi?.

Huyền thoại golf người Scotland Colin Montgomerie đã thắng thắn nhận xét: “Tiger Woods nghĩ rằng mình có thể làm được, nhưng rõ ràng anh ấy đã không thể đáp ứng được cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Ai rồi cũng phải lựa chọn thời điểm thích hợp để giải nghệ, tôi nghĩ Tiger đã trì hoãn chuyện này hơi lâu".

Đánh giá của Montgomerie nhận được sự đồng tình của nhiều tên tuổi lớn như Nick Bradley- cựu huấn luyện viên của Justin Rose, Sir Nick Faldo hay Paul McGinle.

Dù kết quả các giải đấu có thế nào, người ta có bàn tán ra sao, Woods mới là người tự quyết về sự nghiệp tương lai của mình, và anh đã lựa chọn không từ bỏ. “Tiếp tục chiến đấu, tiếp tục bật lên. Tiếp tục chiến đấu, tiếp tục mài giũa. Tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được điểm số tốt nhất có thể. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc này. Sẽ còn rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi sẽ chiến đấu đến cùng", golfer 48 tuổi chia sẻ sau khi không thể vượt qua cắt loại ở PGA Championship 2024.

Tiger Woods từng vô địch cả 4 giải major, với tổng cộng 15 lần ở thời kỳ còn ở đỉnh cao phong độ. Sự thống trị của Tiger trong một khoảng thời gian dài đã đưa anh vào "ngôi đền" của những huyền thoại golf thế giới. Trước đây, ở mỗi giải đấu, vấn đề người ta quan tâm không phải là Tiger có giành chiến thắng hay không mà là anh kết thúc giải với bao nhiêu gậy.

Hiện tại, ở tuổi 48, tham vọng lớn nhất của Woods là có thể thi đấu đủ cả 4 giải major trong năm. Đã nửa thập kỷ trôi qua kể từ lần cuối cùng anh chơi đủ bộ tứ major trong cùng một mùa giải, vào năm 2015. Khi đó, Tiger xếp hạng T17 ở The Masters, không qua cắt tại US Open, The Open Championship (British Open) và PGA Championship.