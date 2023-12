Thuốc lá lậu tiếp tục gây thiệt hại ngân sách

Theo Tổng Công ty Thuốc lá VN, năm 2023, các sản phẩm thuốc lá nhập lậu, thuốc lá thế hệ bày bán tràn lan trên thị trường và thiếu biện pháp quản lý hiệu quả gây thất thoát ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến người tiêu dùng...

Nhiều khó khăn, thách thức

Năm 2023 – một năm được đánh giá là khó khăn nhất kể từ khi thành lập Tổng công ty thuốc lá Việt Nam - Vinataba cho tới nay. Hoạt động SXKD của toàn tổ hợp tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới thời kỳ hậu Covid-19, lạm phát và khủng hoảng tài chính…; chi phí, giá xăng dầu, điện nước tăng mạnh. Áp lực cạnh tranh nội bộ ngành tiếp tục gay gắt, các sản phẩm thuốc lá nhập lậu, thuốc lá thế hệ bày bán tràn lan trên thị trường và chưa có chính sách quản lý gây thất thoát ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến người tiêu dùng và việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuốc lá điếu truyền thống của ngành thuốc lá nội địa.

Ngay từ đầu năm, Vinataba đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh SXKD, đặc biệt chú trọng thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong bối cảnh giá nguyên phụ liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất tăng cao. Vượt lên tất cả những khó khăn áp lực, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Vinataba đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách quốc gia, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho gần 8.000 người lao động.

Tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và sự kiên nhẫn cần cù lan tỏa trong mọi hoạt động của Tổng công ty, là động lực sáng tạo, tạo ra giá trị gia tăng cho các đơn vị. Toàn Tổng công ty đã ghi nhận trên 200 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 7 tỷ đồng. Tổng doanh thu ước đạt 30,2 nghìn tỷ đồng, vượt 10% so KH và tăng 10% so CKNT. Nộp ngân sách ước đạt gần 14 nghìn tỷ đồng, vượt 1% so KH...

Thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng tại doanh nghiệp

Những kết quả trong sản xuất kinh doanh nói trên đã thể hiện vai trò lãnh đạo của đảng tại doanh nghiệp. Nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Vinataba đã khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; Các mặt hoạt động đều được Đảng ủy Khối đánh giá xuất sắc; Đảng bộ đã tổ chức tốt các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; các hoạt động giáo dục chính trị quan trọng, giàu ý nghĩa, phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc của cán bộ, đảng viên.

Năm 2023, Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đảng uỷ Vinataba đã tiếp nhận Chi bộ Công ty Thuốc lá Đà Nẵng tiến tới thành lập Đảng bộ toàn Tổng công ty, Thành lập các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với đội ngũ cán bộ chuyên trách tinh nhuệ. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ phấn đấu đạt mức cao nhất thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Ban hành 05 Nghị quyết chuyên đề trong đó có các định hướng quan trọng về hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát; Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Toàn đảng bộ không phát sinh điểm nóng. Năm 2023 đã kết nạp 96 đảng viên mới, vượt 92% kế hoạch.

Năm 2024 - Dự báo sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức với Tổng công ty. Giá nguyên liệu nội địa và nhập khẩu đều được dự báo tăng 2 - 40% tùy chủng loại. Một số vật tư chính sản xuất phụ liệu thuốc lá cũng tăng từ 2-5%. Khách hàng truyền thống có xu hướng dịch chuyển sản xuất để tiết kiệm chi phí. Các quốc gia siết chặt chính sách nhập khẩu có thể sẽ khiến đơn hàng xuất khẩu ngày càng giảm sút...Bản lĩnh, không ngại khó, 2024 – Tổng công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 đảm bảo tăng trưởng ở một số chỉ tiêu đối với toàn Tổng Cty như sau: Tổng doanh thu: dự kiến đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2023; Nộp ngân sách: dự kiến đạt 14,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2023;

Để tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc, tạo tiền đề thuận lợi cho việc phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024, Vinataba xin kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, sửa đổi nội dung quy định của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của các nghị định liên quan đến quản lý kinh doanh thuốc lá phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế của ngành thuốc lá Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN nhấn mạnh: Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao năm 2024, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và các đơn vị thành viên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau: Phối hợp với các đơn vị chức năng của Ủy ban hoàn thiện và báo cáo Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025; Tăng cường công tác giám sát chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao, việc quản lý sử dụng vốn, tài sản đảm bảo đúng quy định. Nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty và hiệu quả vốn đầu tư tại doanh nghiệp; Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị theo hướng hiệu quả và tiên tiến, đẩy mạnh công tác quản lý, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp; Chú trọng đến công tác chuyển đổi số, từng bước áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của Công ty mẹ - Tổng công ty phù hợp cơ chế quản lý của Ủy ban...

Tổng Cty vẫn tiếp tục bền bỉ đồng hành và chung tay chia sẻ khó khăn với cộng đồng, đất nước, chú trọng tham gia các hoạt động an sinh xã hội: Phụng dưỡng 18 Mẹ Việt Nam anh hùng, 5 thương binh nặng. Xây tặng 79 Nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trên cả nước. Ủng hộ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho học sinh nghèo, các điểm trường khó khăn tại miền núi, vùng sâu vùng xa; Ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Chất độc da cam…Tổng số tiền chi cho công tác an sinh xã hội năm 2023 là trên 13 tỉ đồng.