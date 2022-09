Thực hư việc nhà xe cứu thương ‘chèn ép' phí đưa thi thể nạn nhân vụ cháy karaoke

TPO - Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là thân nhân của nạn nhân vụ cháy karaoke An Phú, nội dung nói về việc họ bị nhà xe cứu thương tư nhân chèn ép phí vận chuyển thi thể. Liên quan đến việc này, ngành chức năng cho biết đây là sự hiểu nhầm.

Ngày 9/9, trên các trang mạng xã hội (tiktok, facebook…) lan truyền đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông được cho là thân nhân của nạn nhân vụ cháy karaoke An Phú ở Bình Dương. Trong nội dung clip, người đàn ông chia sẻ rằng, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng phía nhà xe cứu thương không cảm thông mà còn chèn ép phí khi vận chuyển thi thể nạn nhân.

Theo người này, sau khi nhận bàn giao thi thể người thân, phía nhà xe cứu thương tư nhân đòi tiền phí vận chuyển 6 triệu đồng. Việc phải trả phí trong điều kiện khó khăn khiến ông bức xúc và buồn thêm.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo chính quyền thành phố Thuận An (Bình Dương) cho biết, ngay khi xảy ra vụ việc, địa phương đã quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 30 triệu đồng lo hậu sự và 5 triệu đồng đối với trường hợp bị thương để chia sẻ gánh nặng cho gia đình nạn nhân.

Cũng theo vị này, ngoài hỗ trợ của địa phương, chủ cơ sở karaoke An Phú cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 30 triệu đồng. Cả hai nguồn hỗ trợ này chỉ là xử lý trước mắt, trong trường hợp cần phải hỗ trợ thêm, địa phương sẽ vận động mọi nguồn lực.

“Số tiền hỗ trợ các nạn nhân sẽ được trao cho thân nhân đã xác định danh tính, bàn giao thi thể. Riêng đối với chủ cơ sở karaoke và mạnh thường quân khác, họ trực tiếp đi trao cho từng trường hợp. Có thể trường hợp nhà xe đòi phí được lực lượng gọi trong tình huống khẩn cấp và họ đã đòi phí nhưng cá biệt”, đại diện UBND thành phố Thuận An chia sẻ.

Vị này cũng cho biết thêm, trường hợp mà mạng xã hội chia sẻ là một hiểu lầm, không ai trục lợi trong lúc này. “Vào thời điểm ban đầu chưa có nguồn hỗ trợ, có thể nhà xe cứu thương muốn người dân ứng trước phí vệ sinh thi thể trước khi bàn giao”.

Được biết, hiện còn 4 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đã ổn định.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 7/9, xảy ra vụ cháy tại cơ sở karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương). Vụ cháy ban đầu khởi phát ở tầng 2 sau đó lan lên tầng 3. Mặc dù nỗ lực cứu nạn nhưng vụ hỏa hoạn đã làm 32 người tử nạn (15 nữ, 17 nam). Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.