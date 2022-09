Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ cháy ở Bình Dương

TPO - Sáng 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện số 792/CĐ-TTg về vụ cháy tại quán karaoke An Phú số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.